Одна деталь перетворила ванну Селени Гомес із класичної на розкішну
- Селена Гомес перетворила свою ванну кімнату, використовуючи плитку метро з сіро-білого мармуру, яка гармонійно поєднується з бежевими стінами та підвісним світильником.
- Інтер'єрні дизайнери вважають мармурові плитки позачасовими, елегантними та універсальними.
Селена Гомес оформила свою ванну кімнату за допомогою плитки метро з незвичайного матеріалу. Дизайнери у захваті від того, як це спрацювало.
Не секрет, що сіро-мармурові плитки у ванній кімнаті – це ідеальне поєднання. Холодний нейтральний відтінок створює красивий і функціональний фон, надаючи приміщенню розкішний вигляд. У ванній кімнаті Селени Гомез цей динамічний дует отримує нове, дуже стильне трактування, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.
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У чому особливість ванни Селени Гомес
Співачка і акторка поділилася в Instagram фото на тлі ванної в сіро-білому мармурі. Плитки у стилі метро чудово контрастують з бежевими стінами, прикрашеними витонченим карнизом, і блищать під світлом традиційного підвісного світильника.
Мармурові ванні кімнати – це класичний і позачасовий спосіб додати розкіш в будинок. Інтер'єрний дизайнер Соледад Альзага зазначає, що мармур є позачасовим, він гармонійно поєднується з різними стилями інтер'єрів.
Ванна Селени Гомес: дивіться відео
Ідея традиційної ванної з мармуром ідеально поєднується з додатковим декором співачки. Ванна Селени Гомез має класичний вигляд завдяки використанню карнизів і підвісного світильника-ліхтаря, що пасують до мармурової плитки метро.
Є кілька варіантів використання мармуру у ванній, таких як мармурові плитки на підлогу, плитки для стін тощо. Проте експерти віддають перевагу стилю великих плиток метро, який обрала Селена. Вони роблять простір менш візуально перевантаженим і при цьому надають йому елегантний вигляд.
Крім того, плитки метро можна укладати в різних варіантах, що дозволяє варіювати дизайн, зберігаючи при цьому класичний стиль.