Експерти з обережністю розглядають змішування візерунків. Втім, у разі якщо вона виконана правильно, ця ризикована техніка дизайну додає максималістичного шарму навіть найменшим просторам, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому унікальність вітальні акторів

Блейк і Райан вибрали для текстурованої вітальні темний квітковий диван, витончене килимове покриття та оббиті стільці, що контрастують зі світлішими меблями.

Обравши меблі схожих відтінків, вони зберегли безшовну кольорову схему, що відчувається цілісно, незважаючи на еклектичні нотки.

Це нагадує нам, що використання текстур в інтер'єрі не обов'язково повинно бути нудним – варто придбати той антикварний стілець або яскраво розписаний килим і оживити їх разом з іншими елементами у просторі.

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Дизайнер Метью Вільямсон радить слідувати прикладу Блейк і Райана, надаючи перевагу килиму з візерунками, який задасть тон решті меблів з візерунками.

За його словами, найкраще місце, з якого варто розпочати внесення кольорів та візерунків у простір, – це підлога. Гарний килим підкаже вам дизайнерські рішення для решти кімнати.