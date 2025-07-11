Ви цього не знали: шафа-буфет виникла у Середньовіччі через страх перед отруєнням

Сьогодні шафа-буфет або креденца – це естетичний і функціональний елемент кухні або їдальні, де зберігають посуд, серветки та інші дрібниці. Але мало хто знає, що її історія почалася не лише з потреби в зручному зберіганні, а й зі страху перед отруєнням.

Креденц – це не просто гарна шафка з дверцятами та шухлядами. Це меблевий символ епох, який починався як засіб безпеки, а став ознакою витонченого смаку. Історія його виникнення повна несподіванок і аристократичних ритуалів, передає 24 Канал.

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Шафа-буфет у період Середньовіччя слугувала тестом на "довіру"

Усе почалося в середньовічній Європі, коли життя монархів і вельмож часто висіло на волосині – особливо, якщо справа стосувалась їжі. Отруєння тоді було не менш популярним за моду на гербові кільця. Тож перш ніж подати страву на стіл, її "перевіряли" слуги: куштували, оцінювали, і лише потім – подавали пану. Саме це випробування називалось credence (від латинського credere – "довіряти"). А спеціальний стіл, на якому стояли страви перед подачею, почали називати "креденц".

Шафа-буфет / Фото, згенероване Chatgpt

Спочатку креденц був простим масивним столом без жодних прикрас. Але з часом, коли страх отруєнь зменшився, а мода на розкіш зросла, креденц перетворився на вишукану буфетну шафу. У період Відродження його вже оздоблювали різьбленням, інкрустацією та ставили на видному місці в їдальні або вітальні. Там зберігали посуд, серветки, кришталь, а під час бенкетів виставляли найкращі пляшки та тарелі для демонстрації смаку та достатку.

Французи, італійці та англійці кожен адаптували креденц по-своєму. В одних він був пишним і вигадливим, в інших – стриманим і геометричним. Але в будь-якому виконанні креденц завжди залишався чимось більшим, ніж просто меблями: це був статус, стиль і тінь старовинної обережності.

Сьогодні шафи-буфети втратили свою захисну функцію, але зберегли історичну чарівність. Вони все ще асоціюються з турботою, традицією і гостинністю. І хто б міг подумати, що їхній початок пов'язаний не з дизайном, а з отрутою?