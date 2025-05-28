Цього слід уникати: 3 помилки дизайну кухні, які можуть знизити вартість вашого будинку

Іноді деякі оновлення та вибір дизайну можуть знизити вартість вашого житла. Дизайнери інтер'єру та фахівці з нерухомості поділилися тим, які особливості дизайну кухні можуть негативно вплинути на вартість продажу вашої нерухомості.

Про це пише 24 Канал з посиланням на martha stewart.

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Помилки в дизайні кухні

Стільниці з плитки

Хоча стильна стільниця з плитки може мати візуально привабливий вигляд в дизайнерських журналах, вона може потенційно знизити вартість вашого будинку при перепродажі. Дослідження, проведене Zillow, показує, що нерухомість з такою стільницею, як правило, продається приблизно на 0,9 відсотка дешевше, ніж аналогічні будинки.

Вони можуть створити у покупців враження, що будинок застарів і потребує не лише косметичного оновлення,

– кажуть фахівці.

Відкриті полиці

Відкриті полиці на кухні можуть бути вразливими до пилу, жиру та пролитої рідини, зазначає дизайнерка інтер'єру Одрі Френсіс Доті. Для тих, хто регулярно готує або веде домашнє господарство, постійна необхідність протирати тарілки, скляний посуд на полицях може принести більше клопоту. Такі полиці можуть підійти вам, але для потенційного покупця – це не завжди найкращий варіант.



Відкриті полиці на кухні можуть впливати на вартість будинку при продажі / Фото Unsplash (Becca Tapert)

Яскраві кольори

Розглядаючи кольорові рішення для кухні, вибір сміливих відтінків на шафах, стільницях або плитці може спочатку здатися привабливим, однак такий вибір може стати несприятливим фактором, коли прийде час продавати нерухомість.

Залиште ці більш насичені кольори для творів мистецтва або меблів. Покупці хочуть бачити себе в серці будинку, тому збережіть нейтральність,

– каже Гілл Рондеро, засновниця студії Ro House.