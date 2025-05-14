Не робіть так: 3 помилки, які сильно зменшать простір кімнати

Господарі домівок при облаштуванні оселі завжди ретельно планують її дизайн. Одним із завдань, яке вони ставлять перед собою, – це візуально збільшити простір кімнат.

Однак, є 3 помилки, які навпаки можуть значно зменшити простір кімнати. Про це пише 24 Канал з посиланням на @blink.design.

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Помилки, які зменшують простір кімнати

Масивні меблі

Меблювання, яке не відповідає квадратурі кімнати – це найпоширеніша помилка. Якщо у вас невелика кімната і там поміщається великий диван це не означає, що його треба купляти, адже він точно "вкраде" простір приміщення.

Дизайнерка зазначає, що меблі не мають займати весь простір, вони повинні бути спроєктовані з урахуванням розмірів приміщення та правил ергономіки.



Розмір меблів повинен відповідати квадратурі кімнати /Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Темні стіни

Майже 80% приміщень візуально втрачають відчуття простору саме через використання темних кольорів. Фахівець наголошує, що темні тони мають стильний вигляд у невеликих приміщеннях, якщо колір має глибину, а в інтер'єрі є поєднання з іншими текстурами та матеріалами, тоді це не буде візуально зменшувати простір.

Захаращення відкритих полиць та підвіконня

Безумовно деталі відіграють велике значенням при облаштуванні простору. Проте, коли на кожній полиці сувеніри, книги, свічки, рослини, коробки, то візуальний шум "з'їдає" об'єм. Дизайнерка радить на підвіконні нічого не ставити, оскільки тоді природне світло гірше потрапляє у кімнату.

Пам'ятайте, дизайн інтер'єру – це не тільки про стильні речі та декор, це про відчуття простору, легкості, функціональності та продуманості у кожній деталі,

– каже фахівець.