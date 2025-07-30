Професійні організатори зазначають, що передпокій часто перевантажений речами, які заважають створювати привітну та затишну атмосферу. Вони розповіли, як можна уникнути типових помилок і зробити передпокій більш функціональним.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Що професійні організатори не зберігають у передпокої?

Взуття, яке рідко використовується

Не варто зберігати всю сімейну колекцію взуття у передпокої, адже це займає дуже багато місця і заважає при проході в оселю.

Рішення: відберіть лише те взуття, яке ви носите регулярно, наприклад, кілька разів на тиждень (кросівки для прогулянок – так, туфлі для особливих подій – ні). Сезонне взуття, як-от зимові чоботи в передпокої влітку чи шльопанці взимку, краще перенести до шафи та розмістити поруч з іншим сезонним одягом.

Верхній одяг не за сезоном

Зберігання осінніх пальт чи курток у передпокої влітку лише захаращує простір, який можна використати ефективніше.

Рішення: залишайте у передпокої лише актуальний для сезону одяг, а решту прибирайте до гардеробу чи інших місць, де ви зберігаєте одяг.

Надлишок декору

Передпокій – це прохідна зона, тож краще, щоб декор там був мінімалістичним.

Рішення: оберіть кілька ключових елементів – стильне дзеркало, картину, вазу з квітами чи рослинами або практичний піднос для ключів і дрібниць. Уникайте надлишкових речей, які створюють візуальний хаос і зменшують місце для необхідних речей.



Не варто розміщувати надто багато декору в передпокої / Фото Kathryn Lager Design Studios / The Wildset Hotel / Maya Oren

Сумки та рюкзаки

Передпокій часто стає "складом" для сумок, гаманців і рюкзаків, які накопичуються на гачках чи полицях.

Рішення: регулярно переглядайте сумки, залишаючи лише ті, що використовуєте щодня. Решту зберігайте в іншому місці, щоб звільнити простір і зберегти охайність.