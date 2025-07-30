Це створює безлад: професійні організатори розповіли, що ніколи не зберігають у передпокої
- Навіть повсякденні речі можуть створювати багато безладу у передпокої.
- Професійні організатори розповіли, що ніколи не зберігають у передпокої.
Професійні організатори зазначають, що передпокій часто перевантажений речами, які заважають створювати привітну та затишну атмосферу. Вони розповіли, як можна уникнути типових помилок і зробити передпокій більш функціональним.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.
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Що професійні організатори не зберігають у передпокої?
- Взуття, яке рідко використовується
Не варто зберігати всю сімейну колекцію взуття у передпокої, адже це займає дуже багато місця і заважає при проході в оселю.
Рішення: відберіть лише те взуття, яке ви носите регулярно, наприклад, кілька разів на тиждень (кросівки для прогулянок – так, туфлі для особливих подій – ні). Сезонне взуття, як-от зимові чоботи в передпокої влітку чи шльопанці взимку, краще перенести до шафи та розмістити поруч з іншим сезонним одягом.
- Верхній одяг не за сезоном
Зберігання осінніх пальт чи курток у передпокої влітку лише захаращує простір, який можна використати ефективніше.
Рішення: залишайте у передпокої лише актуальний для сезону одяг, а решту прибирайте до гардеробу чи інших місць, де ви зберігаєте одяг.
- Надлишок декору
Передпокій – це прохідна зона, тож краще, щоб декор там був мінімалістичним.
Рішення: оберіть кілька ключових елементів – стильне дзеркало, картину, вазу з квітами чи рослинами або практичний піднос для ключів і дрібниць. Уникайте надлишкових речей, які створюють візуальний хаос і зменшують місце для необхідних речей.
Не варто розміщувати надто багато декору в передпокої / Фото Kathryn Lager Design Studios / The Wildset Hotel / Maya Oren
- Сумки та рюкзаки
Передпокій часто стає "складом" для сумок, гаманців і рюкзаків, які накопичуються на гачках чи полицях.
Рішення: регулярно переглядайте сумки, залишаючи лише ті, що використовуєте щодня. Решту зберігайте в іншому місці, щоб звільнити простір і зберегти охайність.