Ці помилки допускають всі: 4 речі, які роблять не так під час оформлення вітальні

Вітальня слугує центральним місцем у домі для відпочинку та спільного проведення часу в колі сім'ї та друзів. Але для багатьох її декорування може бути справжнім випробуванням, адже іноді навіть незначна помилка може порушити загальну гармонію простору.

Є щонайменше 4 помилки, яких слід уникати під час декорування вітальні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Помилки в оформленні вітальні

Вибір невідповідних меблів

Звичайно, важко сперечатися, що зручно вибрати диван, диван-кушетку та крісло, які виготовлені з однакових матеріалів, але коли справа доходить до естетики, це серйозна помилка, якої дійсно варто уникнути.

Вибираючи меблі, важливо створити баланс, красу та захопливий дизайн. Предмети повинні поєднуватися, але важливо уникати цілих однакових комплектів,

– пояснюють фахівці.

Мета полягає в тому, щоб знайти предмети, які узгоджуються та доповнюють один одного, щоб створити простір, який має різноманітність та візуальну привабливість.



Варто приділити увагу вибору відповідних меблів / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Купівля незручних меблів

Навіть якщо вам справді подобається, як меблі можуть виглядати у просторі, брак комфорту – це велике "ні". Вітальня має бути теплою, затишною та перш за все комфортною, тож варто уникати незручних меблів.

Недостатньо місць для сидіння

Одна з помилок в більшості людей, які облаштовують вітальню, – це недостатня кількість місць для сидіння. Навіть якщо у вас невелика кімната, все одно потрібно пам’ятати про те, щоб було місце і для гостей. Відтак, недостатньо розмістити один диван і один журнальний столик, тож подумайте про те, щоб додати до простору табурети або пуфи. Вони також можуть поміститися під вашим журнальним столиком.

Ігнорування масштабу

Багато домовласників не усвідомлюють важливості масштабу та пропорцій під час вибору меблів. Предмети, які є занадто великими, занадто малими або неправильно розташованими відносно один одного, можуть створити в кімнаті відчуття незбалансованості та незручності. Це може вплинути на функціональність та ефективність простору.