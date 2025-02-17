Що робити, аби троянди довше простояли у вазі: прості та ефективні трюки

Букети троянд є справжньою прикрасою будь-якої оселі. Експерти розповіли, що треба робити, аби вони довше простояли у вазі з водою, і при цьому залишалися свіжими.

Щоб зрізані троянди зберігалися якомога довше, треба врахувати два основні моменти. Передусім, уникати розмноження бактерій і стежити, щоб стебла могли вбирати якомога більше води, передає 24 Канал із посиланням на Better homes and gardens.

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Що робити, аби зберігати троянди свіжими тривалий час

Перед тим, як помістити квіти у вазу, добряче вимийте її від залишків бруду. Послуговуйтеся милом, аби позбутися бактерій, які могли залишитися від попередньої квіткової композиції.

Далі обріжте стебла троянд під кутом 45 градусів. Це допоможе квітам краще вбирати воду. Використовуйте чисті кухонні ножиці, щоб зробити надрізи.

Обов'язково видаліть усі листя вздовж стебла, які опустяться нижче рівня води у вазі. Будь-яке занурене або мокре листя є сприятливим місцем для появи бактерій, а це може призвести до скорочення тривалості життя ваших троянд. Натомість колючки краще не чіпати. Вони не зіпсуються у воді, як листя. Зрізання колючок може пошкодити стебла та збільшити ймовірність появи бактерій.

Змінюйте воду у вазі з квітами кожні два – три дні / Фото Matthew Benson

Коли ви наповнюєте вазу, використовуйте воду кімнатної температури – занадто гаряча або занадто холодна може шокувати троянди.

Можна додати до води з трояндами трохи рідини для полоскання рота, щоб зменшити ріст бактерій.

Чудовий трюк, який допоможе вашим трояндам зберегтися довше, це охолодити зрізані квіти. Просто поставте всю вазу в холодильник перед сном і вийміть її вранці. Поки температура не опускається нижче нуля градів, прохолодне повітря допомагає зберегти пелюстки, уповільнюючи їхній природний процес старіння.

Зміняйте воду кожні два – три дні. Гарною ідеєю буде обрізати стебла також під час заміни води.

Хоча троянди люблять сонце, коли вони ростуть у саду, тримайте свій зрізаний букет подалі від прямих сонячних променів. Сонце може пошкодити та висушити квіти, що призведе до швидшого в'янення. Загалом, тримайте троянди подалі від екстремальних температур.

Ставте вазу подалі від вікон взимку і подалі від вентиляційних отворів, через які гаряче або холодне повітря може дути прямо на квіти.

І яблука, і банани виробляють багато етилену, який прискорює дозрівання фруктів і квітів. Тому обов'язково розмістіть вазу подалі від вази з фруктами. Це також стосується випадків, коли деякі троянди у вашому букеті починають в'янути. Зів'ялі квіти теж починають виробляти більше етилену, який може призвести до того, що сусідні квіти зів'януть. Швидко видаляйте зів'ялі квіти, щоб стебла довше залишалися свіжими.