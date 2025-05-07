Щоб завжди була ідеальна чистота на кухні: 4 звички, які слід взяти до уваги

В більшості людей кухня – є однією із найбрудніших кімнат через майже постійне приготування їжі та кількість безладу, який може накопичуватися під час готування. Тож не дивно, що багато хто ставить собі запитання "як деяким людям вдається мати ідеально чисті кухні завжди?".

Експерти розповіли про декілька звичок, які допомагають людям підтримувати чистоту в цьому просторі, щоб ви могли додати їх до свого щоденного списку справ. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Що слід робити, щоб кухня завжди була чистою

Мінімізувати безлад на стільниці. Звісно не лише він робить кухню неохайною, але й значно ускладнює прибирання від безладу та розливів, коли доводиться витирати навколо (або під) контейнерами чи побутовою технікою. Загалом кухня виглядає набагато чистішою, коли легко видно гарний фартух та стільницю, а не суцільний ряд кавоварок та фритюрниць.

Знайти місце для всього, що повинне бути на кухні. Слід знайти зручне місце для кожної речі на вашій кухні, чи то якась техніка чи навіть спеції. Гарно сформована система та чіткий набір позначок допоможуть вам тримати все в порядку.



Є декілька речей, які допоможуть тримати кухню в чистоті / Фото Unsplash (Gul Fatima)

Прибирання під час приготування їжі. Це один із випадків, коли багатозадачність має свої переваги. Якщо ви можете прибирати непотрібні інгредієнти, поставити брудний посуд у раковину (або ще краще, у порожню посудомийну машину) та викинути непотрібні речі у сміття, вам може просто залишитися швидко помити посуд і протерти поверхню стільниць.

Миття посуду щовечора. Після напруженого дня останнє, щоб хтось хотів би робити після вечері, це мити каструлі та сковорідки. Але прокидатися наступного ранку з повною раковиною брудного посуду точно не найкращий початок дня.