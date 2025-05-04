Враховуючи розмір, стиль та освітлення вашої кухні, ви можете створити приміщення, яке буде одночасно затишним та індивідуальним. Про це пише 24 Канал з посиланням на martha stewart.

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Як вибрати ідеальний колір для стін в кухні

Фарбування кухні – це одночасно і виклик, і можливість, особливо з огляду на широкий вибір доступних кольорів. Вибір відповідного кольору фарби для стін має вирішальне значення для створення бажаного тону та атмосфери простору. Оскільки це кімната, де ви збираєтеся разом і готуєте смачні страви з родиною та друзями, надати їй правильного вигляду та атмосфери дуже важливо.

Подивіться на суміжні кімнати. Один із факторів, який слід враховувати під час вибору кольору кухні, – це палітра суміжних кімнат. Хоча вибір фарби для вашої кухні не обов'язково повинен відповідати решті будинку, він має виглядати узгодженим та цілісним.

Врахуйте освітлення. Якщо на кухні є вікна, слід врахувати, як природне або штучне освітлення може впливати на кольори в цьому просторі. Випробуйте зразок фарби кольору, який ви б хотіли бачити в цій кімнаті, на шматках пінопласту або картоні, щоб краще виділити колір, а потім переміщуйте його по кухні протягом дня, щоб побачити, як зміна світла впливає на сприйняття відтінку.

Зверніть увагу на вашу існуючу кольорову палітру. Якщо ви не впевнені, який відтінок найкраще виділятиметься, розгляньте кольори, які вже використовуються на вашій кухні – стільниці та фартухи – чудові місця для початку. Хоча це не обов’язково має бути той самий колір, розгляньте колір іншого відтінку або колір, що доповнює інші тони.

Додайте яскравості простору за допомогою білого кольору. Можна пофарбувати кухню в білий колір. Класичний тон зробить ваш простір чистим і світлим, а також додасть енергії. Такий колір – це гарний вибір, якщо ви хочете виділити кухонний фартух або створити фокусний елемент на кухні. Крім того, він добре поєднується з більшістю колірних схем. Проте краще змінити суворий білий колір теплішими штрихами по всій кухні, щоб створити затишок у кімнаті.



Вибір кольору впливає на сприйняття самої кухні / Фото Unsplash (Cat Han)

Як ми вже зазначали, вибираючи кольори, важливо враховувати як розмір кухні, так і те, як природне світло потрапляє в простір. Підбираючи тони відповідно до розміру простору та потоку світла, ви можете створити гармонійну кухню, де кольори взаємодіють з кімнатою.

Кольори для маленьких кухонь: У невеликих кухнях світлі кольори, такі як білий, світло-сірий та бежевий, допомагають створити відчуття простору та відкритості. Вони можуть відбивати світло та робити кухню візуально більшою. Щоб додати характеру, можна додати акцентні кольори, наприклад, на стільницях, фартухах, меблях або в дрібних деталях, які оживлять простір, не перевантажуючи його.

Кольори для великих кухонь: Більші кухні дозволяють експериментувати як зі світлими, так і з темними відтінками. Більш глибокі відтінки, такі як темно-синій, темно-сірий або темно-зелений, здатні створити відчуття затишку та розкоші. Поєднуючи їх зі світлими деталями, такими як стіни або кухонний острів зі світлого дуба, можна створити контраст і збалансований загальний вигляд.