Це створює тільки безлад: дизайнери назвали, що ненавидять бачити на кухнях

Дизайнери інтер'єру поділитися тим, що їх найбільше дратує через безлад. Вони назвали речі, які заважають кухонному простору виглядати просторим та затишним.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Що створює безлад на кухні

Занадто багато дрібної побутової техніки

Дизайнери сходяться на думці, що надмірна кількість дрібних побутових приладів на стільниці, навіть тих, якими користуються щодня, може створити відчуття безладу на кухні.

Побутова техніка на стільниці часто порушує чіткі лінії та візуальну гармонію простору,

– каже Каллі Ріпполоне, засновниця By Callie Rippolone Design.

Дизайнери кажуть, що зручно, коли є гаражі для побутової техніки, або, якщо дозволяє простір, невелика робоча комора біля кухні для зберігання таких предметів.

Фотографії по всьому холодильнику

Хоча розміщення фотографій на холодильнику може здаватися зручним і веселим, це також може призвести до відчуття безладу, зазначає дизайнерка інтер'єрів Дженніфер Вайсберг.

"Фотографії без рамок, розміщені разом у неструктурованому та нечіткому порядку, перевантажують погляд і створюють відчуття метушні", – каже вона.



Світлини на холодильнику можуть призвести до відчуття безладу / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Банки зі спеціями

Хоча кожен повинен мати легкий доступ до спецій під час приготування їжі, не обов'язково зберігати їх на відкритому просторі.

Натомість Лінда Джерас-Скіннер, засновниця Interior Designs Atelier, пропонує встановити вбудований ящик для спецій, щоб зберігати там банки.

Блоки для ножів

Блоки для ножів – невід'ємна частина багатьох кухонь. Але фахівці рекомендують натомість обрати органайзер для столових приборів у шухляді, щоб тримати їх під рукою, але не на виду. Хоча сам блок для ножів практичний і корисний, але він збирає пил і займає багато місця на стільниці.