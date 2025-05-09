Люди дедалі більше відмовляються від інтер'єрів, що мають такий вигляд, ніби їх щойно винесли з виставкового залу, й обирають стиль, який ніби формувався поступово. Зростає бажання створювати простори, що мають органічний вигляд, відображають унікальний смак і захоплення людини, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

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Як інтегрувати тренд невбудованої кухні у свій дім

Одна з головних переваг цієї позачасової тенденції – гнучкість. Можна змінювати, конфігурувати заново або надавати нової функції елементам, коли ваші потреби чи смаки змінюються.

Шукайте характер

Дизайнери радять звертати увагу на меблі зі змістом – наприклад, серванти або шафи з унікальними деталями: скляними дверцятами, різьбленням або розписом. Це привабливо для тих, хто хоче мати кухню з історією, яка є особистою й ретельно зібраною.

Обирайте окремі меблі для оформлення кухні / Фото Edmund Barr

Поєднуйте матеріали

Справжня краса стилю невбудованої кухні – в її багатошаровості. Щоб посилити цей ефект, комбінуйте різні матеріали: дерево, камінь, метали з різним покриттям. Це створює текстуру та глибину.

Відкритість – ключ

Починаючи формувати свою невбудовану кухню, варто розпочати з одного-двох виразних елементів — наприклад, м'ясного блоку або окремої комори. Для додаткового зберігання – обирайте відкриті полиці, на яких можна влаштувати красиві композиції, замість рядів верхніх шаф.

Йдеться про порушення одноманітності без втрати функціональності.

Не бійтеся недосконалості

У цьому стилі немає "правильно" чи "неправильно". Ви створюєте простір, який вам до душі — крок за кроком.

Дивіться на кухню як на простір для свободи та самовираження – створюйте свою історію та знаходьте красу у змішаному.