Люди все больше отказываются от интерьеров, которые выглядят, будто их только что вынесли из выставочного зала, и выбирают стиль, который будто формировался постепенно. Растет желание создавать пространства, имеющие органичный вид, отражающие уникальный вкус и увлечения человека, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

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Как интегрировать тренд невстроенной кухни в свой дом

Одно из главных преимуществ этой вневременной тенденции – гибкость. Можно менять, конфигурировать заново или предоставлять новую функцию элементам, когда ваши потребности или вкусы меняются.

Ищите характер

Дизайнеры советуют обращать внимание на мебель со смыслом – например, серванты или шкафы с уникальными деталями: стеклянными дверцами, резьбой или росписью. Это привлекательно для тех, кто хочет иметь кухню с историей, которая является личной и тщательно собранной.

Выбирайте отдельную мебель для оформления кухни / Фото Edmund Barr

Сочетайте материалы

Настоящая красота стиля невстроенной кухни – в ее многослойности. Чтобы усилить этот эффект, комбинируйте различные материалы: дерево, камень, металлы с различным покрытием. Это создает текстуру и глубину.

Открытость – ключ ключ

Начиная формировать свою невстроенную кухню, стоит начать с одного-двух выразительных элементов - например, мясного блока или отдельной кладовой. Для дополнительного хранения – выбирайте открытые полки, на которых можно устроить красивые композиции, вместо рядов верхних шкафов.

Речь идет о нарушении однообразия без потери функциональности.

Не бойтесь несовершенства

В этом стиле нет "правильно" или "неправильно". Вы создаете пространство, которое вам по душе - шаг за шагом.

Смотрите на кухню как на пространство для свободы и самовыражения – создавайте свою историю и находите красоту в смешанном.