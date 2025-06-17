Робите це, навіть не задумуючись: які речі зменшують простір вашої оселі

Багато хто помічає, що в просторих кімнатах навіть дихається легше. Але іноді несвідомо ви можете зменшувати простір свого помешкання.

Про це пише 24 Канал з посиланням на @boiko.interior.design.

Дивіться також Тільки захаращують простір: організатори назвали, що треба прибрати з домашнього офісу

Що може зменшувати простір оселі

Темний дизайн кімнати

Перше, що назвала дизайнерка, це те, коли ви робите дизайн в темних відтінках. При розробці дизайну важливо пам'ятати, що темні відтінки можуть створювати відчуття звуженого простору. На противагу цьому, світліші кольори, як правило, збільшують простір. Тому варто розглянути світлі відтінки, щоб досягти відчуття більшого простору.



Світлі відтінки можуть збільшити простір / Фото Unsplash (Spacejoy)

Використання двох і більше кольорів

Навіть в рамках однієї кімнати ви можете використати два або навіть більше кольорів. Однак дизайнер рекомендує використовувати єдину колірну палітру для всієї кімнати або навіть для всієї квартири, оскільки такий підхід може створити ілюзію більш просторого приміщення.

Обтяжуєте вікна важкими шторами

Часто домовласники можуть обтяжувати вікна важкими, об'ємними шторами, які заважають природному освітленню та "забирають" простір. Можна обрати тканину, яка виглядає візуально легкою, але водночас забезпечує функцію затемнення, якщо вам це потрібно. Тому звертайте увагу на світлі кольори таких тканин, підклеївши підкладку блекаут, ви так само зможете створити затемнення у вашій оселі.

Перевантаження простору

І останнє, що може зменшувати ваш простір, це коли він надто перевантажений дрібними або не дрібними деталями. Зокрема, ідеться про відкриті полиці з книгами, з декором, якісь статуетки тощо – все це забирає простір вашої оселі.