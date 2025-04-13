Не викидайте старий календар: з нього можна створити неймовірну прикрасу

Сторінки календаря або обкладинки, які зазвичай друкуються на глянцевому та щільному картоні чи папері, можна використати для різних паперових проєктів. Наприклад, зробити з них закладки, задекупажити щось чи вставити в рамку як настінне мистецтво.

Проте користувачка Instagram @athomewithxin придумала геніальну ідею – зберегти календар у вигляді тривимірної прикраси, яка буде радувати око ще багато років. Все, що знадобиться для створення цієї краси – це щільна обкладинка календаря, ріжучий інструмент і трохи білого клею, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як створити прикрасу зі старого календаря

Хоча в цьому DIY проєкті використовується обкладинка, можна також використати внутрішні сторінки, якщо папір достатньо щільний, щоб тримати форму.

Спершу потрібно вирізати 20 кругів діаметром 5 сантиметрів. Використай ще одне кругле коло, щоб по краях утворити трикутну форму. Це коло буде шаблоном для згинання інших кіл – потрібно загнути краї вгору, щоб надати їм тривимірності. Коли всі частини сформовані, починай склеювати їх. Із кіл потрібно створити три великі деталі. Дві з них склеюються навколо центральної точки, а третя складається в ланцюжок, який потім замикається в кільце. Коли кільце буде готове, приклей верхню і нижню частини. Під час склеювання встав стрічку, мотузку чи дріт – це буде петелька для підвішування прикраси.

Як зробити цей проєкт: дивіться покрокове відео

Цей DIY проєкт створює чудову ялинкову іграшку до кінця року, але той самий принцип складання можна використати для інших креативних різдвяних декорацій і сезонного декору. Зроби плоске дно з картону, а центральну та верхню частину використай для створення маленької паперової коробочки – ідеальної для зберігання дрібниць на столі. До прикраси також можна додати декоративні елементи, наприклад, маленькі перлини в центр кожного кола.