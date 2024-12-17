Красиві різдвяні прикраси своїми руками

Користувачка тіктока @uandriyashykk поділилася ідеєю, яка дуже усім сподобалася. Жінка розповіла, як зробити прикраси на ялинку з картонних коробок. Про це повідомляє 24 Канал.

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У час популярності інтернет-доставок у кожного вдома є картонні коробки. Ми знаємо для них краще застосування, аніж смітник. З кількох картонних коробок можна створити повністю новий декор для ялинки, який точно усіх вразить.

Авторка відео радить знайти в інтернеті фігурки для прикрас. Це можуть бути будиночок, пряник, шкарпетка, рукавичка, зірочка тощо. Їх потрібно видрукувати, вирізати, а тоді покласти на картон і обвести контур. Після цього можна вирізати фігурку з картону.



Картонні прикраси на ялинку / Скриншот з відео

Далі вам знадобиться білий маркер. Ним потрібно розмалювати контури фігурок та середину. Останній етап – приклеїти нитку з задньої сторони й повісити прикрасу на ялинку або віночок.



Саморобні прикраси для ялинки / Скриншот з відео

Такий декор особливий не тільки тим, що зроблений своїми руками, а й тим, що процес його створення – це можливість цікаво провести час з рідними людьми. Ця розвага сподобається не лише дітям, а й дорослим. Користувачі мережі були в захваті від ідеї й залишили безліч позитивних коментарів під відео авторки.