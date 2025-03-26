Топ-лайфхак для дверних штор: як уникнути незручностей
- Дверні штори запобігають протягам, шуму та гарантують конфіденційність, але їх використання часто викликати незручності.
- Встановлення підйомного карниза для портьєр дозволить уникнути проблем зі шторами під час користування дверима.
Дверні штори допомагають запобігти проникненню холодних протягів, зменшують шум, регулюють рівень світла і забезпечують додаткову конфіденційність. Втім, часто використання дверних штор супроводжується деякими незручностями.
Так, якщо штору встановлено над дверним отвором, її доведеться відкривати й закривати щоразу, коли хтось проходить. А якщо вона закріплена безпосередньо на дверях, то може торкатися підлоги або застрягати під дверима. Однак є простий лайфхак, який допоможе уникнути цих проблем – встановлення підйомного карниза для портьєр, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.
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Як найкраще повісити дверну штору
Підйомний карниз для портьєр – це спеціальний тип карниза, який встановлюється на стіну або раму над дверима з боку петель і безпосередньо на двері з протилежного боку. Штори кріпляться на штангу з рухомим шарнірним кронштейном, який піднімає штору, коли двері відчиняються, і повертає її на місце при зачиненні.
Це допомагає зберегти штори в хорошому стані на довший час і позбавляє необхідності щоразу вручну відкривати або закривати їх.
Є й інші варіанти, які допоможуть уникнути контакту штори з підлогою. Можна закріпити карниз як у верхній, так і в нижній частині дверного полотна та використовувати штору з подвійною кишенею для штанги. Інший варіант – вибрати коротші штори, які не торкатимуться підлоги.
Альтернативою шторам для вхідних дверей можуть стати римські штори. Вони забезпечують конфіденційність, але не допоможуть у випадках, коли потрібно додаткове утеплення через протяги навколо дверей.