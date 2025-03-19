Так, існують способи використання штор не лише на вікнах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на House Digest.

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Акцентна стіна без шпалер

Якщо прагнете зробити акцентну стіну без використання шпалер, то можна обрати яскраві штори. Особливо це стане гарним рішенням в орендованому житлі, де не хочеться витрачати зайві гроші на ремонт.

Достатньо обрати штору відповідного розміру (від стелі до підлоги), визначитися з кольором та візерунком, і встановити її не на вікні, а на стіні.

Акцентна стіна зі шторами / Фото Shutterstock

Зонування простору

Штори можна використовувати для зонування простору. Такі "перегородки" гармонійно вписуються у декор, вони гнучкі і є чудовою альтернативою для невеликих приміщень.

До прикладу, штори допоможуть відокремити вітальню від їдальні або спальню від робочої зони. Цупкі тканини додадуть приватності та певної шумоізоляції.

Зонування шторами / Фото Shutterstock

Штори замість дверей

Штори також можна використовувати замість дверей. Так, вони стануть ідеальним рішенням для кухні, вітальні чи робочого кабінету. Такий варіант також доступніший, аніж встановлювати нові двері в орендованому приміщенні.

Також штори замість дверей стануть ідеальним варіантом для гардеробних, комор або проходів між кімнатами.

Штори замість дверей / Фото Urban Outfitters

Балдахін для ліжка

Легка прозора тканина додасть романтичного затишку, тоді як щільні тканини перетворять ліжко на приватний оазис. Оберіть штори за власними вподобаннями та створіть неймовірний простір власними руками.

Балдахін для ліжка / Фото Shutterstock

Куточок приватності

За допомогою штор можна зробити приватний куточок біля ліжка, крісла чи дивана. Знову ж таки, варто звернути увагу на тип штор та їхню щільність. Так, темні тканини будуть блокувати світло, а світлі – зроблять простір легшим і повітряним. Експерти наголошують, що штори – це ідеальне рішення для тих, хто хоче усамітнення навіть у невеликому приміщенні.

Приватний куточок зі шторами / Фото Shutterstock

Штора замість дверцят шафи

Короткі штори стануть ідеальною альтернативою замість дверцят шафи. Такий спосіб декорування буде особливо привабливим на кухнях, у пральні або у ванній кімнаті.

Штора замість дверцят шафи / Фото Shutterstock

Прикрасьте подвір'я

Штори призначені не лише для будинків, а й для внутрішніх двориків. Прикрасьте альтанку чи терасу легкими шторами, які нададуть простору гарного вигляду та будуть захищати від сонця.

Альтанка зі шторами / Фото Shutterstock

Раніше експерти назвали головні антитренди штор у 2025 році. Так, деякі моделі лише обтяжують простір та псують інтер'єр.