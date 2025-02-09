Які штори сьогодні мають застарілий вигляд – розповідає 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

До теми Такі ванні кімнати у 2025 році вже ніхто не робить: 3 головні антитренди

Короткі штори

Якщо кілька років тому штори, довжиною до підвіконня, були практичним рішенням, то у 2025 році – головний антитренд. Дизайнери наголошують, що такі фасони візуально ріжуть простір, роблять кімнату меншою та й загалом – здешевлюють інтер'єр. Натомість варто обирати максимально довгі тюлі та штори, які торкаються підлоги та утворюють легку драпіровку.

Дизайнери радять обирати лляні та шовкові тканини, які будуть створювати розкішний та дорогий інтер'єр.



Антитрендом є короткі штори до підвіконня / Фото Unsplash

Активні принти та яскраві штори

Ще одним антитрендом у 2025 році є яскраві штори з активним принтом. Великі квіти, геометричні візерунки чи складні візерунки відійшли у минуле. Такі штори роблять інтер'єр перевантаженим і "галасливим".

Краще обирати природні та спокійні відтінки, які будуть гармонійно вписуватися в будь-який дизайн інтер'єру.



Штори з принтами більше не в моді / Фото Unsplash

Багатошарові ламбрекени

Ламбрекени зі складками, бахрома та китицями – антитренд 2025 року. Такі штори є пережитком минулого. Щоб не перевантажувати простір, краще обирати одношарові прості штори. Прості однотонні штори підкреслять інтер'єр набагато краще, ніж застарілі ламбрекени.



Ламбрекени є антитрендом у 2025 році / Фото Unsplash

Низький карниз

Раніше гардини завжди вішали над віконною рамою. У 2025 році так вже ніхто не робить, тому карниз радять кріпити під стелею. Це візуально робить стелю вищою, кімната стає просторішою та легшою.



Карниз повинен бути під стелею / Фото Unsplash

Штори з блиском

Глянцеві тканини, такі як атлас, шовк чи штори з перламутровим ефектом втратили свою актуальність. Нині це має старомодний вигляд, а дизайнери радять обирати текстурні та матові тканини. Льон, бавовна чи вовна – мастхев 2025 року.



Глянцеві штори є антитрендом / Фото Freepik

Крім того, нині у тренді штори з натуральних цупких тканин. У 2025 році дизайнери роблять ставку на штори, які будуть довговічними й не зіпсуються після кількох циклів прання.