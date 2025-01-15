Так, вже у 2025 році багато речей втрачають свою популярність. Про них розповідає 24 Канал з посиланням на @turchyn_rembud.

До теми 8 місць у ванній кімнаті, які ви найчастіше забуваєте прибрати

Що не слід робити у ванній кімнаті

У 2025 році справжнім антитрендом є душові гідробокси. Вони постійно скриплять, дверцята часто випадають і розбиваються, а з часом – втрачають свій вигляд.

Натомість краще встановити душовий трап, душову стійку з термостатом і лійкою, статичну скляну душову перегородку, залити піддон і отримати сучасну ванну кімнату з повноцінною душовою.

Також у 2025 році не слід встановлювати підлогові унітази. Який би дизайн ви не обрали, однак, наймовірніше, така модель буде дешевити простір. Крім того, за таким унітазом часто накопичується бруд, адже прибирати за ним не так легко.



Особливості сучасної ванної кімнати / Фото Unsplash, Hemant Kanojiya

Нині під час ремонтних робіт власники житла все частіше обирають інсталяції. Такі унітази мають надійні кріплення, стильний вигляд, а прибирання ванної кімнати стане набагато легшим, адже вся каналізація прихована.

Окрім сантехніки, слід звернути увагу і на плитку. Антитрендом 2025 року є плитка розміром 300 на 300 міліметрів. Нині краще обирати велику плитку (близько 600 на 600 міліметрів). Таке покриття на стінах має стильний та сучасний вигляд.