Да, уже в 2025 году многие вещи теряют свою популярность. О них рассказывает 24 Канал со ссылкой на @turchyn_rembud.

К теме 8 мест в ванной комнате, которые вы чаще всего забываете убрать

Что не следует делать в ванной комнате

В 2025 году настоящим антитрендом являются душевые гидробоксы. Они постоянно скрипят, дверцы часто выпадают и разбиваются, а со временем – теряют свой вид.

Вместо этого лучше установить душевой трап, душевую стойку с термостатом и лейкой, статическую стеклянную душевую перегородку, залить поддон и получить современную ванную комнату с полноценной душевой.

Также в 2025 году не следует устанавливать напольные унитазы. Какой бы дизайн вы не выбрали, однако, вероятнее всего, такая модель будет удешевлять пространство. Кроме того, за таким унитазом часто накапливается грязь, ведь убирать за ним не так легко.



Особенности современной ванной комнаты / Фото Unsplash, Hemant Kanojiya

Сейчас во время ремонтных работ владельцы жилья все чаще выбирают инсталляции. Такие унитазы имеют надежные крепления, стильный вид, а уборка ванной комнаты станет намного легче, ведь вся канализация скрыта.

Кроме сантехники, следует обратить внимание и на плитку. Антитрендом 2025 года является плитка размером 300 на 300 миллиметров. Сейчас лучше выбирать большую плитку (около 600 на 600 миллиметров). Такое покрытие на стенах имеет стильный и современный вид.