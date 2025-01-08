Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, навіть найохайніші власники забувають прибрати деякі місця у ванній. Які локації найчастіше залишаються поза увагою, і як правильно з ними впоратися, розповідаємо далі.

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Петлі для сидіння унітаза

Це одне з найбільш забруднених місць у ванній кімнаті, адже багато людей навіть не знають, що сидіння унітаза можна знімати.

Щоб очистити цю ділянку, зніміть сидіння, помістіть його у ванну або душову кабіну. Використовуйте улюблений засіб для чищення, ретельно обробіть всі щілини, промийте та висушіть паперовими рушниками.

Стіни та підлога навколо унітазу

Ці місця часто стають зоною засмічень, які не завжди видно. Аби вимити цю зону, спочатку пропилососьте ділянку, щоб видалити пил і волосся. Потім використовуйте розчин гарячої води та мийного засобу, витираючи стіни та очищаючи підлогу навколо унітазу.

Простір навколо ручок крана

Під ручками крана часто ховається бруд, який важко побачити неозброєним оком. Старою зубною щіткою, змоченою в мильній воді, ретельно пройдіться навколо цієї зони, щоб вимити її до блиску.

Місце під обідком раковини

Це місце часто непомітне, але накопичення бруду тут може впливати на загальний вигляд раковини. Губкою з м’яким мийним засобом очистьте край раковини знизу, забираючи все сміття.

Важливо уважно прибирати всі закутки у ванній / Фото Freepik

Зовнішній бік ванни

Багато хто миє лише внутрішню частину ванни, забуваючи про зовнішню сторону. Протріть цей бік також, а потім використовуйте мийний засіб для ретельного очищення поверхні.

Направляючі для душових дверей

У цьому місці легко збирається мильна піна та цвіль. Щоб прибрати такий брук, нанесіть пасту з харчової соди та води на направляючі, залиште на 10 – 15 хвилин, а потім почистьте щіткою та промийте. Не забудьте протерти верхню частину душової рами, яка також накопичує пил.

Вентиляційні отвори

Пил і волога в отворах зменшують потік повітря та поширюють алергени. Зніміть кришку на своїй вентиляції, пропилососьте її, промийте теплою мильною водою, висушіть і встановіть назад.

Тримачі та зарядні пристрої для зубних щіток

Ці місця можуть бути розсадниками мікробів через залишки води та пасти. Замочіть тримачі у воді з харчовою содою, очистьте їх щіткою та ретельно промийте. Зарядні пристрої також можна витерти засобом для чищення або оцтом.