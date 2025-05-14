Поширена помилка зі шторами, яка здешевлює вигляд кімнати: як її уникнути

Вибір ідеальних штор – непросте завдання. Безліч деталей можуть як покращити загальий інтер'єр, так і повністю його зіпсувати. Навіть одна помилка здатна перетворити стильну занавіску на щось більше схоже на випадково повішену душову завісу.

Щоб штори завжди мали розкішний вигляд, варто уникнути однієї критичної помилки – не обирати ті, які занадто вузькі, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Якими мають бути штори на вікнах

На думку дизайнерів інтер'єру, штори з недостатньою шириною мають дешевий вигляд. Штори мають зберігати деяку об'ємність і складки навіть у закритому стані. Одна з найпоширеніших помилок при купівлі штор – неправильні заміри. Рекомендується, щоб штори були щонайменше вдвічі ширші за вікно.

Щоб підібрати правильний розмір, потрібно виміряти ширину вікна та помножити її на два, або на три — для більшої глибини й складок. Якщо ви плануєте використовувати прозорі (вуалеві) штори, краще множити ширину на три.

Штори не мають бути занадто вузькими / Фото Shutterstock

Для багатого, витонченого стилю також варто подбати, щоб карниз для штор виходив мінімум на 20 сантиметрів за межі вікна з обох боків – якщо тільки ви не використовуєте внутрішній монтаж, у такому випадку ширина карниза повинна дорівнювати ширині вікна.

Щоб створити ще глибший і по-справжньому розкішний інтер'єр, ви можете додати об'єму, поєднавши легкі прозорі штори з щільнішими тканинами.