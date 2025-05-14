Чтобы шторы всегда имели роскошный вид, стоит избежать одной критической ошибки – не выбирать те, которые слишком узкие, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Смотрите также Как обустроить маленькую гардеробную комнату: 10 невероятных идей

Какими должны быть шторы на окнах

По мнению дизайнеров интерьера, шторы с недостаточной шириной имеют дешевый вид. Шторы должны сохранять некоторую объемность и складки даже в закрытом состоянии. Одна из самых распространенных ошибок при покупке штор – неправильные замеры. Рекомендуется, чтобы шторы были как минимум вдвое шире окна.

Чтобы подобрать правильный размер, нужно измерить ширину окна и умножить ее на два, или на три - для большей глубины и складок. Если вы планируете использовать прозрачные (вуалевые) шторы, лучше умножать ширину на три.

Шторы не должны быть слишком узкими / Фото Shutterstock

Для богатого, утонченного стиля также стоит позаботиться, чтобы карниз для штор выходил минимум на 20 сантиметров за пределы окна с обеих сторон – если только вы не используете внутренний монтаж, в таком случае ширина карниза должна быть равна ширине окна.

Чтобы создать еще более глубокий и по-настоящему роскошный интерьер, вы можете добавить объема, совместив легкие прозрачные шторы с более плотными тканями.