Гардеробную в маленькой комнате лучше всего сделать открытой - без дверей, поскольку те занимают место. Надо обеспечить минимум 60 метров пространства для подвешивания вещей и около 80 метров для прохода, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Как создать маленькую гардеробную

Выберите индивидуальный дизайн / Фото Future

Индивидуальные решения прекрасно подходят для небольших гардеробных. Они позволяют превратить даже самые неудобные углы на функциональное хранение, которое идеально вписывается в пространство вашего дома.

Индивидуальный дизайн, в отличие от отдельно стоящей мебели, позволяет максимально использовать каждый доступный сантиметр вашего жилья. Это может быть или идеально подогнанный шкаф на всю стену, или решение, учитывающее сложные архитектурные элементы – скошенные потолки, дымоходы или ниши.

Максимально используйте освещение / Фото Neatsmith

В больших домах темные цвета могут визуально уменьшать пространство, а в меньших помещениях лучше использовать светлые оттенки. Теплое встроенное светодиодное освещение, зеркальные фасады дверей и декоративное стекло помогут максимально наполнить пространство светом и визуально его расширить.

Добавьте навесные полки / Фото Future

Используйте навесные настенные полки для хранения обуви, сумок и аксессуаров, чтобы сразу уменьшить визуальный беспорядок и придать гардеробу опрятный и стильный вид. Дизайнеры советуют устанавливать полки как можно выше, чтобы полностью использовать высоту комнаты.

Установите двойные рейки для вешалок / Фото Future

Если в вашей гардеробной ограничена ширина, используйте ее высоту. Два уровня вешалок для одежды означают вдвое больше места для хранения. Длинные вещи, такие как брюки или макси-платья, придется складывать пополам на вешалке, но это вполне оправдано с точки зрения эффективности.

Добавьте выдвижные системы для хранения

Если у вас много обуви или вы просто хотите иметь ее под рукой, выдвижные секции для обуви – это отличный и удобный способ интегрировать потребность в хранении в ваш интерьер.

Хранение обуви в закрытых выдвижных шкафчиках или ящиках позволит держать вещи аккуратно организованными и скрытыми. Такие выдвижные блоки также идеально подходят для сложенной одежды, которую не нужно вешать, а также для нижнего белья и носков. Визуальный беспорядок исчезнет, а все мелкие вещи гармонично впишутся в пространство вашей гардеробной.

Замените островок на туалетный столик / Фото Future

В небольшом пространстве трудно разместить большой остров с местом для сидения, но отдельно туалетный столик легко впишется между дверью и шкафами. В зависимости от количества пространства, туалетный столик можно использовать как зону для макияжа и хранения косметики. Или же просто поставьте на него ящик для украшений или коробку для солнцезащитных очков.

Используйте угол комнаты / Фото Future

Если в спальне есть незадействованный угол, превратите его с помощью идей для встроенного шкафа - и вы получите эффект гардеробной без необходимости в отдельной комнате. Полки с одной стороны идеально подойдут для хранения реже используемых вещей, а ящики с другой стороны - для повседневной одежды, белья и аксессуаров, которые должны быть под рукой.

Используйте раздвижные двери / Фото Future

Добавив раздвижные двери в гардеробную, вы сэкономите пространство, ведь не нужно оставлять место для открывания обычных дверей. Кроме свободной площади на полу, это позволит вам добавить еще одну полку или рейку для одежды, чтобы расширить возможности хранения.

Добавьте зеркало на всю стену / Фото Future

Зеркало от пола до потолка создаст ощущение полноценной гардеробной зоны. Зеркало также визуально расширяет пространство.

Минимизируйте количество вещей / Фото Future

Один из самых эффективных способов обустроить маленькую гардеробную – это минимизировать количество вещей в ней. Для этого не обязательно устраивать глобальную уборку – достаточно немного упорядочить содержимое, и вы увидите, насколько легче будет поддерживать порядок в компактном пространстве.