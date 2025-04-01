Як зірка серіалу "Секс і місто" використала трендовий колір 2025 року на своїй кухні

Американська акторка Синтія Ніксон, яка прославилася завдяки ролі Міранди у культовому серіалі "Секс і місто", показала свою кухню. Дизайнери інтер'єру похвали знаменитість за використання трендового яскравого кольору.

Інтер'єр кухні Синтії Ніксон

Жовтий колір є одним з найпопулярніших яскравих відтінків у дизайні інтер'єрів у цьому році. Цей універсальний відтінок здатний додати простору веселого та піднесеного настрою. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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З огляду на популярність жовтого кольору, кухня Синтії Ніксон привернула увагу дизайнерів. Акторці вдалося поєднати класичну кухню з цим яскравим відтінком і створити затишний простір.

Жовтий колір асоціюється зі щастям та креативністю. Він прекрасно відбиває світло, миттєво освітлюючи простір і роблячи його привабливішим. Цей відтінок є ідеальним для кухні, бо може створити відчуття природної гармонії у домі. В епоху, коли дизайн будинку все більше зосереджується на комфорті, привабливість жовтого кольору має сенс,

– пояснила дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

На кухні Синтії Ніксон поєднуються кілька кольорів. Нижні фасади виконані з темного дерева, а верхні – у глиняному кольорі. Біла стільниця вдало контрастує з темним низом. Та найбільшою родзинкою кухні став її жовтий фартух з маленької плитки.

За словами Ліхтенштейн, таке поєднання кольорів на кухні акторки створило вишукану та привабливу атмосферу. Вона радить додати у схожий інтер'єр натуральні матеріали – льон, дерево, ротанг тощо. Це посилить тепло, але не створюватиме візуального перенавантаження.