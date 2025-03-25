Збільшити відчуття простору в маленьких кімнатах – це непросте завдання. Крихітна кухня Дакоти Джонсон – ідеальний приклад того, як оформити маленький простір, щоб підкреслити його пропорції, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість кухні Дакоти Джонсон

Дизайнерська студія Pierce & Ward, що має офіси в Лос-Анджелесі та Нешвіллі, допомогла втілити побажання Джонсон – створити інтер’єр, який віддає данину історії середини століття та містить несподівані кольорові акценти. Горохово-зелений колір кухонних шаф Дакоти Джонсон є підтвердженням цього. Дивовижно, але він зовсім не зменшує простір, а лише додає йому інтриги.

Який вигляд має кухня Дакоти Джонсон: дивіться фото

Дизайнери зазначають, що у маленьких кухнях важливо використати кожен можливий куточок. А якщо ще й вдасться замаскувати більшість кухонних елементів, простір здаватиметься набагато більшим.

Експерти радять використовувати вертикальні шафи до стелі для розширення простору. Також варто надавати перевагу шафам зі скляними фасадами, щоб світло відбивалося по кімнаті, як це відбувається на кухні Дакоти. Практичні речі, такі як пральні машини, прасувальні дошки, холодильники та морозильні камери, можна сховати в декоративних шафах.

Якщо ваша кухня ще менша за кухню Дакоти, один із прийомів – частково вбудувати її в стіну та закрити шафами. Вбудовані меблі допоможуть максимально ефективно використовувати кожен куточок.