Спальня Емми Антонюк втілює ніжність у деталях: кадри інтимного простору блогерки

Відома інтерв'юерка і феміністка Емма Антонюк орендує квартиру у центрі Києва. Блогерка показала, яка на вигляд її оселя.

Спальня Емми Антонюк оформлена в елегантному, світлому стилі з м'яким поєднанням класики й сучасності. Головний акцент — це білий колір, який домінує в стінах і меблях, створюючи простір, наповнений світлом і спокоєм, передає 24 Канал.

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Де спить Емма Антонюк?

Біле ліжко з фігурним узголів'ям має витончений вигляд, а в'язаний плед у червоно-чорно-біло-синіх кольорах додає інтер'єру тепла й індивідуальної нотки.

Спальня Емми / Скриншот

У кімнаті багато текстур – від керамічної плитки з геометричними візерунками на підлозі до глянцевих чорних фасадів вбудованої шафи. Цей контраст між матовим і блискучим, світлим і темним утворює глибину. Важливу роль відіграє й освітлення: класична люстра з декількома лампами надає стелі візуальної виразності, а настінні бра біля ліжка додають затишного розсіяного світла.

Окрема зона – це туалетний столик із дзеркалом, який підтримує загальний стиль кімнати, та кутова біла книжкова шафа, наповнена яскравими книгами. Вікно з роликовою шторою впускає багато денного світла, а на підвіконні видно кілька рослин і особистих дрібниць — вони підкреслюють живу атмосферу кімнати.

Уся спальня – як інтерпретація класичної жіночності – м'яка, світла, інтелігентна, з вираженою індивідуальністю. Тут кожен предмет говорить про любов до деталей, гармонії й особистого простору.