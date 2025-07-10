Наомі Воттс поєднала індустріальні металеві шафи з ніжно-блакитною фарбою. Це рішення пом'якшує простір, зберігаючи сучасність, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також Стиль кухні Дженніфер Еністон задає тренд на 2026 рік: що у ньому особливого

У чому особливість палітри на кухні Воттс

Хоча світло-блакитний колір часто є типовим для стилів на кшталт фермерського або французького кантрі, його застосування в сучасному інтер'єрі додає легкості. М'якість блакитного пов'язана з його заспокійливими властивостями. Фарбування кімнати в синій – чудовий спосіб сприяти розслабленню та зняти стрес, адже прохолодні блакитні відтінки нагадують небо і природу. Щоб досягти цього ефекту, експерти рекомендують обирати світлі відтінки, такі як ніжно-блакитний чи пудрово-блакитний.

Кухня Наомі: дивіться відео

У той же час металеве покриття верхніх шаф додає сучасності, особливо в поєднанні з матовим склом. Якби інші шафи були кремовими чи сірими, це мало б мінімалістичний ефект, але саме блакитний колір "оживляє" простір, не відволікаючи від блиску верхніх шаф.

Якщо у вашій кухні є металеві елементи, спробуйте поекспериментувати з акцентною шафою або стіною у м'якому кольорі, наприклад, небесно-блакитному чи ніжно-рожевому – це допоможе зробити простір більш затишним.