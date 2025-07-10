Наоми Уоттс соединила индустриальные металлические шкафы с нежно-голубой краской. Это решение смягчает пространство, сохраняя современность, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность палитры на кухне Уоттс

Хотя светло-голубой цвет часто является типичным для стилей вроде фермерского или французского кантри, его применение в современном интерьере добавляет легкости. Мягкость голубого связана с его успокаивающими свойствами. Покраска комнаты в синий – отличный способ способствовать расслаблению и снять стресс, ведь прохладные голубые оттенки напоминают небо и природу. Чтобы достичь этого эффекта, эксперты рекомендуют выбирать светлые оттенки, такие как нежно-голубой или пудрово-голубой.

Кухня Наоми: смотрите видео

В то же время металлическое покрытие верхних шкафов добавляет современности, особенно в сочетании с матовым стеклом. Если бы другие шкафы были кремовыми или серыми, это имело бы минималистичный эффект, но именно голубой цвет "оживляет" пространство, не отвлекая от блеска верхних шкафов.

Если в вашей кухне есть металлические элементы, попробуйте поэкспериментировать с акцентным шкафом или стеной в мягком цвете, например, небесно-голубом или нежно-розовом – это поможет сделать пространство более уютным.