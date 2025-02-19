Французский голубой – это оттенок синего среднего тона, который мягче темно-синего, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Что такое французский голубой цвет

Этот цвет получил свое название благодаря ассоциации с французским стилем и традициями. Он сочетает элементы классической элегантности с современной свежестью и имеет едва заметный серый подтекст, что делает его менее ярким, чем другие оттенки синего.

Заметим, что французский голубой был вдохновлен тканью, которую использовали для формы французских пехотинцев. Эксперты отмечают, что этот оттенок имеет популярность, поскольку является отражением нашего коллективного желания солнечных краев. Французский голубой напоминает нам о доме и безоблачном небе.

Он распространен в интерьерах, в частности на кухнях, где создает ощущение покоя и гармонии, а также прекрасно сочетается с различными материалами, такими как латунь, дерево и мрамор.

Французский голубой на кухне / Фото Edward Bulmer / Chris Snook

Как использовать французский голубой в кухне

Есть множество способов добавить французский голубой в кухню: от окрашивания стен до размещения акцентов на шкафах.

Многообразие оттенков этого цвета позволяет ему приобретать совершенно разные качества в зависимости от того, где его использовать на кухне. В зависимости от освещения, он может меняться от туманного серо-синего до яркого классического среднего синего, и все варианты одинаково красивы.

Французский голубой хорошо сочетается с широким спектром цветов, текстур и материалов для кухни. Сочетание среднего оттенка с нейтральными цветами является особенно эффективным, поскольку подчеркивает лучшее в каждом из них.

Благодаря ссылке на историческое прошлое цвета, французский голубой также органично сочетается с другой большой кухонной тенденцией этого года – идеями для кухонь в стиле шейкер.

Справка: Для кухни в стиле шейкер характерны простота, функциональность и элегантность без чрезмерных украшений.