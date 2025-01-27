Ванна, туалет і ліжко в одній кімнаті: актор Бредлі Купер здивував плануванням спальні
- Бредлі Купер розповів, що в нього ванна, ліжко і туалет розміщені в одній кімнаті.
- Дизайнери підкреслили, що відкриті планування стали популярним елементом розкішних готелів та можуть бути застосовані для головних спалень.
Експерти кажуть, що незвичайне планування спальні Бредлі Купера переосмислює традицію. Це тенденція розкоші, яка набуває популярності.
Бредлі Купер з'явився в подкасті "Диванний експерт" і поділився деталями нетрадиційного оформлення спальні та ванни, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.
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Незвичне планування простору в оселі Бредлі Купера
В актора спальня та ванна кімната відкритого планування. Вони не розділені стінами чи дверима.
"Ванна, туалет і ліжко розташовані в одній кімнаті. У мою спальню немає дверей. Сходи ведуть вгору, і все на одному поверсі", – розповів Бредлі.
Планування спальні схоже на те, яке у Бредлі / Фото Пол Мессі
Ванни в спальнях стали основним елементом розкішних готелів, але цей вигляд іноді вважається занадто непрактичним для дому. Однак в останні роки було дизайнерами було помічено, що відкриті планування можна застосувати і для головних спалень. Адже, зрештою, є щось розкішне і романтичне в тому, щоб увійти у ванну, не покидаючи затишок своєї спальні.
Якщо конфіденційність є важливою, варто розглянути можливість встановлення замка на дверях спальні, а не у ванній. Також можна подумати про завіси на вікна в приміщенні. Непрозорі жалюзі та фіранки з вуалі можуть створити шари, які дозволяють кімнаті залишатися яскравою вдень, але також забезпечують приватність від зовнішнього світу.