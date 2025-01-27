Ванна, туалет і ліжко в одній кімнаті: актор Бредлі Купер здивував плануванням спальні

Експерти кажуть, що незвичайне планування спальні Бредлі Купера переосмислює традицію. Це тенденція розкоші, яка набуває популярності.

Бредлі Купер з'явився в подкасті "Диванний експерт" і поділився деталями нетрадиційного оформлення спальні та ванни, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Незвичне планування простору в оселі Бредлі Купера

В актора спальня та ванна кімната відкритого планування. Вони не розділені стінами чи дверима.

"Ванна, туалет і ліжко розташовані в одній кімнаті. У мою спальню немає дверей. Сходи ведуть вгору, і все на одному поверсі", – розповів Бредлі.

Планування спальні схоже на те, яке у Бредлі / Фото Пол Мессі

Ванни в спальнях стали основним елементом розкішних готелів, але цей вигляд іноді вважається занадто непрактичним для дому. Однак в останні роки було дизайнерами було помічено, що відкриті планування можна застосувати і для головних спалень. Адже, зрештою, є щось розкішне і романтичне в тому, щоб увійти у ванну, не покидаючи затишок своєї спальні.

Якщо конфіденційність є важливою, варто розглянути можливість встановлення замка на дверях спальні, а не у ванній. Також можна подумати про завіси на вікна в приміщенні. Непрозорі жалюзі та фіранки з вуалі можуть створити шари, які дозволяють кімнаті залишатися яскравою вдень, але також забезпечують приватність від зовнішнього світу.