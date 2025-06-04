Додадуть стилю та вишуканості: 2 тренди постільної білизни в 2025 року

Тенденції постільної білизни, як і будь-які інші тренди, з часом змінюються. Тим не менш, гарно застелені ліжка залишаються одним з елементів, який створює гарний вигляд спальні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

Дивіться також Щоб оселя мала вишуканий і дорогий вигляд: 5 способів декорування простору за допомогою дзеркала

Тренди постільної білизни 2025 року

У 2025 році ключовими характеристиками трендів постільної білизни стануть візерунки, текстури та багатошаровість, які сприятимуть створенню більш персоналізованої атмосфери. Якщо ваша постільна білизна виглядає застарілою, це може бути слушним моментом, щоб освіжити ваш спальний простір за допомогою гарного оновлення.

Сміливі, багатошарові візерунки

Один із найвидатніших стилів постільної білизни цього року – це багатошаровий вигляд, що поєднує текстуровану ковдру, візерунчасті декоративні подушки та стьобане покривало, створюючи затишне, доглянуте та візуально привабливе ліжко, яке так само добре відчувається, як і виглядає,

– розповіла дизайнерка інтер'єрів Лінн Берні з LTA Interiors.

Простирадла та наволочки можуть бути більш стриманими та витонченими, в той час як ковдра та покривала можуть бути більш сміливими.

Постільна білизна, яка вміло поєднується з кімнатою



Постільна білизна, яка вміло поєднується з кімнатою / Фото Tim Veresnovsky

Вибір постільної білизни, яка доповнює загальну естетику спальні, може здатися очевидним рішенням, проте тренд 2025 року характеризується більш вишуканим підходом.

Подумайте про те, щоб додати плед, який повторює візерунок шпалер або килима, або декоративну подушку, відтінок якої повторює тон на дерев'яній тумбочці. Ці тонкі елементи повторення – через колір, візерунок чи текстуру – допомагають у створенні цілісного та гармонійного середовища в просторі.