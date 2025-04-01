3 тренди у дизайні інтер'єру, які точно ніколи не вийдуть з моди

Тенденції в дизайні інтер'єру доволі часто змінюються. Однак є речі, які залишаються позачасовими попри все.

Є щонайменше 3 тренди в дизайні інтер'єру, які не вийдуть з моди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію в тіктоці дизайнерки Анни Бойко.

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Тренди, які не вийдуть з моди

Дизайнерка інтер'єру зазначила, що тренди змінюються, але є фундаментальні концепції, які залишаються позачасовими завжди.

Перше – це натуральні матеріали, такі як дерево, камінь, метал, скло, тканини такі як льон або бавовна. Ці матеріали належать до природи і вони ніколи не набриднуть. До того ж вони не тільки естетично привабливі, але й практичні.

Друге – це нейтральна палітра. Тут працює такий самий принцип, тому знову варто звернути увагу на природні кольори: земляні, нейтральні чи бежеві. Це ті кольори, які ніколи не набриднуть і точно не вийдуть з моди.



Нейтральна палітра кольорів не вийде з моди / Фото Unsplash

Інтер'єр у таких кольорах завжди матиме елегантний, стильний та вишуканий вигляд.

Третє – це персоналізація простору. З моди не може вийти те, що відображає характер і цінності власника домівки.

Нагадаємо, нещодавно дизайнерка в тіктоці розповідала, що б вона ніколи не зробила як дизайнер інтер'єру у своїй оселі.