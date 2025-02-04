Стиль та вишуканість в одному флаконі: трендові кольори диванів в 2025 році

Якщо ви плануєте придбати новий диван або хочете оновити оббивку того, що у вас є, вам може бути цікаво дослідити кольорові тенденції диванів у 2025 році. Це важливо, щоб не інвестувати в щось, що здається надто застарілим.

Однак попри все, завжди пам’ятайте про свій власний стиль та естетику свого дому. Про це пише 24 Канал з посиланням на idealhome.

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Найбільший тренд кольорів диванів – земляні відтінки. У 2025 році заспокійлива палітра землистих тонів буде в тренді для диванів. Ці теплі відтінки додають інтер’єру глибини та характеру, відображаючи прагнення до комфорту та зв’язку з природою.



Найбільший тренд кольорів диванів – земляні відтінки / Фото Future PLC/Dominic Blackmore

Але є кілька особливих землистих відтінків, які стануть центральними у 2025 році.

Коричневий колір позбувся застарілих асоціацій 70-х і натомість став новим нейтральним кольором замість бежевого та кремового.

Схеми декору на 2025 рік схиляються до насичених коричневих тонів і тонів еспресо, створюючи багатшу, теплішу атмосферу. Теплі коричневі чудово підходять для створення затишної та гостинної атмосфери. Покривала та подушки з льону та букле, килими з натурального джуту та дерев’яні меблі посилять теплу атмосферу.



Диван в коричневому кольорі / Фото Future PLC/Sara Hesikova

Насичена зелень – згадайте дивани з оливи, моху або зеленого лісу – вони популярні завдяки своїй здатності створювати привабливі, гармонійні житлові простори. Вони найкраще доповнюються теплими нейтральними кольорами, такими як темно-коричневий або карамель. Додайте акценти гірчично-жовтого або горіло-помаранчевого за допомогою подушок чи творів мистецтва для яскравості. Можна також додати рослини в горщиках і меблі з натурального дерева, для органічного відчуття.



Дивани в кольорі насиченої зелені будуть популярні в 2025 році / Фото Future PLC/David Giles

Теракотовий колір дивану – буде одним з найпопулярніших варіантів, який допоможуть створити затишну та привабливу атмосферу. Диван такого тому можна чудово доповнити теплими бежевими або натуральними дерев’яними акцентами.



Теракотовий диван / Фото Future PLC/Anna Stathaki

Бордовий. З того часу, як Pinterest визнав вишневий – кольором 2025 року, бордовий і темні відтінки червоного були всюди, включно з диванами. Дивани глибоких тонів, такі як бордовий, є ідеальним центральним елементом для вітальні та потребують мінімального стилю. Ці насичені відтінки можна підсилити м’якшими, більш нейтральними тонами по всій кімнаті, наприклад, стінам або декоративним елементам, дозволяючи яскравому дивану займати центральне місце.



Бордовий диван / Фото Future PLC/Dan Duchars

Насичені коштовні тони. Темні та насичені тони дорогоцінного каміння – ще одна колірна схема вітальні, яка вийде на перший план цього року і здавалося б, який найкращий спосіб використати її, ніж ваш диван?

Для тих, хто шукає сміливішу виразну річ, відтінки дорогоцінного каміння, такі як смарагд, сапфір та аметист, додадуть нотку розкоші та вишуканості. Щоб образ не здавався переважним, поєднуйте їх із світлішими подушками контрастних кольорів, таких як кремовий або рум'яний.



Можна вибрати диван в насичених коштовних тонах / Фото Future PLC/Simon Bevan