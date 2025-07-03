Інтер'єр як із глянцю: фото ванної кімнати учасниці "Холостяка-13" підірвало соцмережі

Учасниця "Холостяка-13" орендує простору квартиру за 71 тисячу гривень. Продюсерка освітніх проєктів Аліна Мойсеєнко провела екскурсію своїм помешканням.

Мойсеєнко, яка боролася за серце ветерана Олександра Терена, щомісяця платить 13 – 14 гривень за комунальні послуги, передає 24 Канал.

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Ванна учасниця "Холостяка-13"

Інтер’єр ванної кімнати Аліни Мойсеєнко вражає поєднанням преміальних матеріалів і ефектної кольорової гами. Простір оформлений у темних тонах із акцентами на натуральну фактуру, що створює розкішну, але затишну атмосферу спа.

Центральним елементом інтер'єру є велика чорна ванна овальної форми, розташована на дерев'яному подіумі з підсвіткою, яка м'яко підкреслює геометрію приміщення. Позаду – декоративна стіна з дерев'яних тривимірних панелей у стилі "мозаїки", яка додає глибини та текстури.

Ванна Мойсеєнко / Скриншот

Уся кімната оздоблена темним мармуром з білими прожилками, що надає простору драматичності й витонченості. Над умивальниками – стильні круглі накладні раковини з каменю, встановлені на масивній дерев'яній поверхні з природними лініями зрізу.

Окрему увагу привертає вбудоване освітлення – лінійне та точкове, що підсилює атмосферу релаксу. Чорна сантехніка та фурнітура органічно доповнює концепцію.

Загалом ванна кімната є як стильним поєднанням брутального мінімалізму та природної естетики.