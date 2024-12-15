Аліна зауважила, що найгірше – це покинути проєкт після знайомства з батьками. Адже вона повністю відкрила б своє життя Олександру Терену, який не прийняв би його, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Мойсеєнко.

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Тому морально я була готова, навіть зібрала всі свої речі, як ніколи. Ці останні тижні були емоційно важкими. Я відчувала до себе якісь необґрунтовані претензії, які мала постійно спростовувати: дала відповідь не ту, яку хотілося почути, не ті книги обрала. І при цьому ще треба бути нескінченно ініціативною. А я дійсно так не звикла,

– поділилася Аліна Мойсеєнко.

Продюсерка освітніх курсів висловилася й щодо своєї ідеальності. Річ у тім, що Терен не раз казав, що дівчина живе за планом. Під час останньої церемонії троянд він зауважив, що вона так і не дала розкрити себе.

Аліна Мойсеєнко висловилася про свою "ідеальність"

Аліна зізналася, що дійсно багато працює над собою, адже знає, якого життя хоче. Водночас ексучасниця 13 сезону "Холостяка" розуміє, що у неї є мінуси. Дівчина не вважає себе ідеальною і не буде створювати такий образ для інших. Мойсеєнко додала – якщо люди її такою бачать, то це лише їхнє сприйняття.

Я розумію, що глядач голодний до емоцій, і багатьом у кадрі хочеться більше експресії, драми, скандалів… І цікавіше було б спостерігати від мене сварки. Але, повірте, саме тоді це було б нещиро. Бо мені, як у житті, так і в проєкті, нецікаво обговорювати людей, до яких я не маю ніякого стосунку,

– висловилася дівчина.

Наприкінці Аліна Мойсеєнко подякувала Олександру Терену за прекрасні побачення та тижні, проведені та проєкті. Вона побажала йому бути щасливим та знайти своє кохання. Дівчина додала, що її життя лише набирає обертів.

Нагадаємо, що Олександр попрощався з Аліною у 7 випуску 13 сезону шоу "Холостяк" – за крок до знайомства з батьками. Перед тим він запросив дівчину на побачення в студію гончарства.