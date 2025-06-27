Який неочікуваний колір ванни може підвищити загальну вартість оселі

Використання різних відтінків коричневого – простий спосіб зробити ванну водночас затишною та вишуканою. Ба більше, ці теплі нейтральні тони можуть навіть підвищити вартість оселі.

Коричневі відтінки не лише універсальні, вони здатні створити приємну, гостинну та елегантну атмосферу, якщо підібрати їх правильно, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як додати коричневі відтінки у ванну кімнату

Дизайнери радять спробувати різні варіанти коричневої палітри, наприклад: нейтральний пісочний, природний теракотовий або витончений бронзовий.

Щоб коричневі відтінки мали гармонійний вигляд, важливо врахувати загальний стиль інтер'єру.

Як і більшість нейтральних кольорів, коричневий пасує до багатьох стилів, але відповідний відтінок залежить від конкретного оформлення.

Ванна з коричневими відтінками / Фото Future PLC / Chris Snook

Наприклад, природні нейтральні кольори, такі як верблюжий чи бежевий, добре поєднуються з бохо-стилем або сучасним мінімалізмом. Темні відтінки – шоколадний чи махагоні – більше пасують до сільського або фермерського стилю.

Уважний підбір кольору робить простір більш цілісним. Ще один момент: важливе значення має і тип покриття фарби. Матове або шовковисто-матове покриття – це стриманий та рівний варіант, тоді як напівглянцеве – більш довговічне і стійке до забруднень.