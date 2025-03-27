Із звичайної банки в чарівну вазу: відео, як можна зробити стильний декор для дому

Весна – чудова нагода прикрасити свій дім свіжими квітковими композиціями. Вони, особливо в гарній вазі, слугують привабливим акцентом на столах та в різних зонах по всій оселі.

Як зробити красиву вазу своїми руками із простої банки розповіла користувачка тіктоку @mio.home, повідомляє 24 Канал.

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Як з банки зробити гарну вазу

Інвестиції в дорогі вази для дому не завжди можуть принести бажану віддачу. Натомість, можна оновити декорування існуючої вази або створити нову з підручних матеріалів, що може бути економічно вигідним.

Відтак, чарівну вазу можна зробити зі звичайної літрової банки. Щоб додати оригінальність своїй майбутній вазі можна обрати банку нестандартної форми, наприклад, банку для спецій у формі куба тощо.

Якщо ж ви берете банку, якою вже давно не користуєтеся, варто її помити і висушити. Після цього нанесіть на чисту банку клеєм візерунок. Можна зробити візерунок рибʼячої луски, але в хаотичному порядку, щоб додати цікавого вигляду виробу.

Потім виріб повинен висохнути і поверх цього спреєм слід розпилити фарбу того кольору, який пасував би до решти дизайну у вашій оселі.

Нагадаємо, що невдовзі Великдень і вже чимало людей задумуються про декор в будинок до цього свята. Користувачка тіктоку @uandriyashykk поділилася ідеєю для великоднього декору своїми руками, використовуючи паперову коробку і пакувальний папір.