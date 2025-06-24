Такі ж стильні, що і 20 років тому: інтер'єри осель героїнь серіалу "Відчайдушні домогосподарки"
- Інтер'єри осель героїнь "Відчайдушні домогосподарки" залишаються стильними навіть через 20 років з моменту виходу серіалу.
- Будинки героїнь відрізняються позачасовими ідеями декору, відображаючи особистості їхніх господарок.
Пройшло вже понад 20 років відтоді як на екранах дебютував серіал "Відчайдушні домогосподарки". Ця стрічка захоплювала глядачів своїми сюжетами та яскравими героями.
Однак не меншу увагу привертали й будинки головних героїнь. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.
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Інтер'єри будинків героїнь "Відчайдушні домогосподарки"
Якщо ви бачили цей культовий серіал, то точно помітили, що кожна з осель пасує до кожного героя та сповнена позачасових ідей декору, вишуканих колірних палітр та вінтажних меблів.
Оселю Брі Ван Де Камп прикрашає низка ностальгічних елементів, які залишаються актуальними і в 2025 році. Антикварні меблі, елегантне освітлення та вишукані твори мистецтва – все це створює позачасову естетику.
Їдальня зі столом з темного дерева та килимом у перському стилі випромінює вишуканість, яку підкреслюють вінтажні канделябри та бра. Кухня, пофарбована в сучасний кремово-жовтий відтінок, демонструє безліч кухонного приладдя і декору, що забезпечує відчуття свіжості та актуальності простору.
Оселя Брі Ван Де Камп / Фото Alamy
Будинок Брі Ван де Камп вирізняється своїми чіткими лініями, класичним стилем і увагою до деталей. На противагу цьому, естетика оселі Сьюзен Мейер характеризується м'якшою атмосферою. Її оселя демонструє затишок. Помітно, що будинок цієї героїні включає яскраві кольори та вінтажні елементи декору. Її дім є відображенням її творчого духу та більш безтурботного характеру.
Ще однією домогосподаркою, яка однозначно запам'яталася глядачам була Габріель Соліс. Її будинок є прикладом шикарної та позачасової естетики, в якому бездоганно поєднуються антикварні меблі з сучасними елементами. Примітно, що декор залишається свіжим і актуальним навіть через два десятиліття, особливо з відродженням тенденцій початку 2000-х років.
Як ілюструє дизайн ґанку, її будинок гармонійно поєднує богемний стиль з вишуканим декором і меблями, такими як мармуровий кований стіл у поєднанні з шезлонгами з ротангу. Крім того, використання яскравих кольорів є відмінною рисою стилю самої Габріель.
Вітальня Лінетт Скаво з блідо-блакитною та кремовою палітрою кольорів, зручними меблями та вінтажним освітленням є ідеальним прикладом нещодавно встановленого стилю Coastal Grandmother, який набув популярності у 2025 році.
Ця затишна і невимушена обстановка відображає її сімейний спосіб життя, зберігаючи при цьому атмосферу продуманого дизайну. Присутність численних елементів у вінтажному стилі, зокрема керамічних ламп і обрамлених творів мистецтва, додає простору комфортної атмосфери.
Будинок Лінетт Скаво / Фото Alamy
Оселі кожної з домогосподарок є прикладом класичної, шикарної та вишуканої естетики. Їхні дизайни непідвладні часу і не містять надмірної трендовості, що сприяє їхній незмінній привабливості, залишаючись актуальними навіть через два десятиліття.