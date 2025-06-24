Однак не меншу увагу привертали й будинки головних героїнь. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Інтер'єри будинків героїнь "Відчайдушні домогосподарки"

Якщо ви бачили цей культовий серіал, то точно помітили, що кожна з осель пасує до кожного героя та сповнена позачасових ідей декору, вишуканих колірних палітр та вінтажних меблів.

Оселю Брі Ван Де Камп прикрашає низка ностальгічних елементів, які залишаються актуальними і в 2025 році. Антикварні меблі, елегантне освітлення та вишукані твори мистецтва – все це створює позачасову естетику.

Їдальня зі столом з темного дерева та килимом у перському стилі випромінює вишуканість, яку підкреслюють вінтажні канделябри та бра. Кухня, пофарбована в сучасний кремово-жовтий відтінок, демонструє безліч кухонного приладдя і декору, що забезпечує відчуття свіжості та актуальності простору.



Оселя Брі Ван Де Камп / Фото Alamy

Будинок Брі Ван де Камп вирізняється своїми чіткими лініями, класичним стилем і увагою до деталей. На противагу цьому, естетика оселі Сьюзен Мейер характеризується м'якшою атмосферою. Її оселя демонструє затишок. Помітно, що будинок цієї героїні включає яскраві кольори та вінтажні елементи декору. Її дім є відображенням її творчого духу та більш безтурботного характеру.