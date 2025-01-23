Чи залишаються відкриті кухонні полиці все ще модними: до якого висновку дійшли дизайнери

Відкриті полиці справді можуть мати естетично привабливий вигляд. Загалом останнім часом спостерігалася тенденція до встановлення відкритих полиць на кухнях, які господарі використовували для демонстрації елегантних тарілок, скляного посуду та інших предметів.

Однак, схоже, ця тенденція змінюється, і відкриті полиці починають втрачати свою популярність. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Чому відкриті полиці були такі популярні

Останнім часом відкриті полиці були доволі популярними, особливо в дизайні кухонь.

"Вони можуть бути рентабельним рішенням для зберігання в порівнянні з індивідуальними шафами. Вони також можуть бути більш компактним для незручних місць або кутів, і вони менш нав’язливі, ніж велика шафа, тому можуть зробити простір більшим", – каже фахівець Ханна Голдберг.

Ще один спеціаліст зазначив, що це пропонує освіжаючу альтернативу громіздким, величезним шафам, даючи домовласникам можливість продемонструвати свої аксесуари та колекції, а не ховати їх.

Чому відкриті полиці втрачають свою привабливість

Сьогодні відкриті полиці вийшли з моди, особливо на кухні. Частину їх занепаду можна пояснити змінами в плануванні будинків, які відходять від відкритої концепції в сторону "розбитих" просторів.

Люди менше цікавляться будинками відкритого планування й повертаються до більш традиційного планування. Ті самі зміни відбуваються з полицями, оскільки власники будинків відходять від повністю відкритих сховищ і натомість використовують більш класичні рішення для зберігання, хоча й у сучасному стилі,

– вказав дизайнер інтер’єру Меган Джей.

Крім цього, модна естетика також сприяла появі відкритих стелажів. Найактуальнішим був скандинавський стиль.

"Це був безпечний спосіб додати більше особистих речей і стилю у ваш інтер’єр. Однак у 2025 році люди стали безстрашніше ставитися до інтер’єру, тому простір говорить сам за себе – йому не потрібно стільки "речей", щоб розказати історію", – кажуть фахівці.



Багато господарів обирали відкриті кухонні полиці / Фото Unsplash (charlesdeluvio)

Недоліки відкритих полиць

Важливо визнати, що демонстрація посуду та приладів на відкритому просторі може мати свої недоліки.

Багато людей живуть із безліччю речей, які вони воліли б залишити за зачиненими дверима, каже Джессіка Девіс, засновник і керівник Atelier Davis. Тож, як вона зазначає, це може бути складно, якщо ви не вмієте чудово оформляти полиці або не маєте гарного посуду.

Також відкриті полиці вимагають постійної уваги. Вони найкраще підходять для демонстрації предметів, які часто використовуються та легкодоступні, бо інакше вони накопичують пил.

Яка ж є альтернатива? Звичайно, сховище все ще є необхідністю на будь-якій кухні. Фахівці рекомендують шафи зі скляними фасадами, які зберігають "повітряний" вигляд відкритих полиць, надаючи стриманіший вигляд та тонко приховуючи вміст усередині.

Однак, якщо ви дійсно захоплюєтеся зовнішнім виглядом відкритих полиць, то може бути кращою ідеєю встановити їх в іншій, більш приватній кімнаті в будинку, як-от спальня чи медіакімната. Багато дизайнерів досі використовують їх, але пам’ятайте, що для того, щоб вони справді "сяяли", потрібна додаткова стилізація.