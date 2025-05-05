Вітальня Дмитра Кулеби – ідеальний приклад сучасного інтер'єру з українським характером

Вітальня Дмитра Кулеби — приклад сучасного житла, де відчувається особистість власників, любов до затишку та краси без надмірностей. У цьому просторі вдало поєднані практичність, стиль і душевність.

Колишній міністр закордонних справ та його кохана – Світлана Павелецька – показали свою вітальню. Її інтер'єр витриманий у стилі м'якого модерну з нотками скандинавського підходу, для якого характерні стримані лінії, природні кольори, мінімалізм без холодності, передає 24 Канал.

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Якою є вітальня Дмитра Кулеби

Вітальня подружжя дуже простора. Освітлення у ній приглушене. Світлана Павелецька розповіла, що оскільки виросла в Одесі, то не дуже любить сонце та яскраве світло. Освітлення у кімнаті забезпечує вишукана люстра цікавої форми.

Люстра у вітальні Кулеби / Скриншот

Ззовні вона нагадує пелюстки або хвилі. Два окремі, асиметричні елементи "плавають" у просторі, додаючи у простір динаміки, руху та відчуття легкості. Абажур – це, ймовірно, напівпрозорий текстиль або сучасний композитний матеріал, що імітує текстуру паперу чи тонкого повсті. Матеріал м'яко розсіює світло, створюючи теплу, затишну атмосферу.

Розглянемо кожен куточок вітальні чиновника.

Вітальня Кулеби, частина 1 / Скриншот

Стіни у вітальні – світло-сірі або світло-бежеві, нейтральні. Великий телевізор закріплений на стіні – мінімалістичне рішення, яке економить простір. Тумба під телевізор: дерев'яна, з теплим натуральним відтінком, має закриті та відкриті полиці. На тумбі — фоторамки, свічки, шкатулки, фігурка лускунчика, срібна чаша тощо.

Велика кімнатна рослина в стильному горщику додає життя та свіжості інтер'єру, гармонійно вписується між меблями. Над тумбою висить велика чорно-біла фотографія в дерев'яній рамі — сучасне, стильне рішення, що надає простору глибини та інтелектуального шарму.

Вітальня Кулеби, частина 2 / Скриншот

В іншій частині кімнати вздовж стіни розташований диван – великий, м'який, у тепло-помаранчевому кольорі. Світлий, з легким геометричним візерунком, що додає структури простору і візуально об'єднує меблі. Камін – мінімалістичний, з кремовим оздобленням, над ним — велике кругле дзеркало, яке візуально розширює простір.

По обидва боки каміна — вбудовані стелажі, заповнені книгами, декором, свічками, сувенірами, іконами та рамками з фото. Кожен із цих декоративних елементів має свою історію, є нагадуванням про важливі моменти у житті подружжя.

Особливу увагу привертає колекція статуеток-слонів. Екс-міністр зізнався, що він – фанат слонів. Каже, що, напевно, передивився усі документальні фільми про цю тварину, яка є символом мудрості і сили.

Коли вперше побачив слона в дикій природі в Африці, то був у безмежному дитячому захваті.

Просторе вікно з фіранками та римськими шторами пропускає денне світло. Велика зелена рослина у кутку додає свіжості в інтер'єр.

В іншій частині вітальні центральне місце займає величезна картина українського художника Юрія Соломка. На ній поєднані карта України, козак Мамай і фігури з відомого полотна французького художника Анрі Маттіса "Танець".

Вітальня Кулеби, частина 3 / Скриншот

Майже всі меблі у кімнаті – українські, за винятком двох дизайнерських крісел з округлими формами та стіл у скандинавському стилі в центрі вітальні.

Біля крісел також розташований кавовий столик із цікавими предметами — аромапаличками, чашою, яблуком, фігуркою слона. Висока торшерна лампа теж випромінює м'яке світло.