Як облаштувати вітальню з каміном як професіонал: 10 ідей, що зроблять простір приголомшливим

Чимало людей, роблячи ремонт у вітальні, додали в інтерʼєр камін. Однак не всім легко визначити, як найкраще облаштувати це приміщення, якщо в ній є камін.

Проте є багато розумних і стильних підходів, які ви можете застосувати. Про це пише 24 Канал з посиланням на thespruce.

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1. Зробіть камін виразним елементом інтер'єру

Багато камінів є вишуканими центрами уваги в будинку. Щоб підтримувати цілісний та елегантний естетичний вигляд вітальні, бажано, щоб навколишній декор був стриманим. Поставивши біля каміна дві декоративні посудини різного розміру, можна підсилити візуальний інтерес і глибину простору, створивши привабливу і вишукану атмосферу.



Можна зробити камін виразним елементом інтерʼєру / Фото Linda Pordon

2. Використовуйте камін як "роздільник"

Зазвичай ми звикли, що камін є центральним елементом у вітальні, проте, його можна використовувати як "роздільник". Тобто камін служить засобом поділу кімнати на окремі зони: одну для відпочинку та іншу для ігор, пояснює Емілі Флаксман, власник і головний дизайнер Flax Interiors. Зокрема, цей чіткий поділ помітно на фото.



Камін може бути "роздільником" в кімнаті / Фото Vivian Johnson

3. Розмістіть сидіння перпендикулярно до каміна

Щоб покращити атмосферу в кімнаті, можна також розташувати диван під перпендикулярним кутом до каміна. Потім розставте стільці – або додатковий диван, якщо бажаєте – обличчям до дивану. Така конфігурація створює гостинне середовище і водночас гарантує, що ніхто не буде сидіти спиною до каміна.

4.Повісьте телевізор над каміном

Часто люди розміщують телевізор над каміном. Отже, важливо розсадити гостей таким чином, щоб усім було зручно дивитися на екран.

Щоб підвищити естетичну привабливість простору, подумайте про те, щоб прикрасити будь-які пусті стіни, що прилягають до каміна, творами мистецтва або зі смаком підібраними декоративними предметами, щоб створити еклектичний чи класичний образ.

5.Спробуйте поставити рояль перед каміном

Звісно, далеко не всі мають вдома рояль, але, якщо ж він у вас є, то при розгляді питання про розміщення цього музичного інструменту, можна спробувати таку схему. Будь ласка, переконайтеся, що рояль та його лавка, розташовані на безпечній відстані від каміна, щоб забезпечити безпеку.



Можна поставити рояль перед каміном, але з урахуванням техніки безпеки / Фото Gray Space Interiors

6.Поставте рослину або стілець біля каміна

Дженніфер Коул, власниця Jenami Designs, розмістила акцентне крісло з одного боку цього мармурового каміна та рослину з іншого, щоб навколишній простір не виглядав занадто пустим.



Можна поставити рослину чи гарне крісло поблизу каміна / Фото Ryan Thomas Lay

7.Принесіть лавочку

Розміщення лавки перед каміном підвищує естетичну привабливість простору, додаючи додаткову текстуру і візерунок, зберігаючи при цьому гарний вигляд. Лавки мають перевагу мобільності, що дозволяє без зусиль переміщати їх в межах кімнати або по всьому будинку за потреби. Така універсальність робить їх цінним доповненням до будь-якої колекції меблів.

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8.Розгляньте варіант канапи

Можна зробити ще один крок далі і замість лавки поставити канапу перед каміном. Таке розташування створить затишний куточок, ідеальний для відпочинку або читання в будь-який час доби.

9.Позначте "початок" їдальні

У менших приміщеннях, наприклад, невеликих квартирах, вітальні часто служать їдальнею. Можна використати камін, щоб розділити вашу вітальню навпіл і позначити початок обідньої зони, як показано на цьому фото.



Камін, як спосіб розділити їдальню від зони відпочинку / Фото Alvin Wayne Interiors

10.Створіть симетричність

Якщо ви не знаєте, як ефективно використати простір по обидва боки від каміна, симетричне розташування часто є правильним вибором. Подумайте про розміщення пуфів і бра, оскільки вони мають як естетичну привабливість, так і функціональні переваги.