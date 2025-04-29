Кім Кардаш'ян перетворила вітальню на "витвір мистецтва" за допомогою лише одного предмета
- Вітальня Кім Кардаш'ян – це мінімалістичний простір зі скульптурним диваном, кавовими столиками та деревом у горщику.
- Дизайн дивана нагадує тренд 70-х років із "розмовними ямами", що робить простір ідеальним для сімейних зустрічей та вечірок.
Мінімалістична вітальня Кім Кардаш'ян майже порожня, за винятком одного стильного елемента. Саме він повністю змінює весь простір, надаючи йому вишуканості.
Мінімалістична вітальня зірки вміщує скульптурний диван, два кавові столики у формі півмісяця та дерево в красивому глиняному горщику. Ці предмети меблів розташовані на тлі м'яко похилих білих стін, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.
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У чому особливість вітальні Кім
Що ж відрізняє простір Кім Кардаш'ян від менш вдалих мінімалістичних кімнат? Усе вирішує диван. Замість традиційного дивана дизайнер Кім обрав "диванний" ансамбль. Цей улюблений серед знаменитостей диван трансформує кімнату з кількох причин.
Ефектний диван Кардаш'ян: дивіться на фото
По-перше, форма з пагорбами та долинами додає візуального інтересу у майже порожню кімнату. Модульна форма ансамблю створює враження ландшафту в приміщенні. Частини дивана можна переставляти, створюючи різні конфігурації, що додає відчуття постійної змінності простору. Це є приємним контрастом до чітких ліній каміна та похилої стелі.
По-друге, комунальний характер дивана допомагає побороти відчуття холоду або відчуження, яке іноді супроводжує мінімалізм. Дизайн дивана відсилає до тренду 70-х років із так званими "розмовними ямами". Дивлячись на нього, легко уявити, як Кім та її родина розляглися на дивані, спілкуючись. Це ідеальне рішення як для сімейного відпочинку, так і для вечірок, оскільки сприяє взаємодії.
І нарешті, диван Кім вдало вписується у простір завдяки кольору, який ідеально доповнює її сіру вітальню. Замість повної монохромності вона вибрала дві базові кольорові гами – сірий і білий – і використала їх у різних відтінках для оформлення кімнати. Диван трохи темніший за килим, що створює злагоджений і елегантний вигляд. Сірий і білий простір є найкращим прикладом того, як мінімалізм може створювати елегантні інтер'єри, схожі на арт-галереї