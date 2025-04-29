Минималистичная гостиная звезды вмещает скульптурный диван, два кофейных столика в форме полумесяца и дерево в красивом глиняном горшке. Эти предметы мебели расположены на фоне мягко наклонных белых стен, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность гостиной Ким

Что же отличает пространство Ким Кардашьян от менее удачных минималистичных комнат? Все решает диван. Вместо традиционного дивана дизайнер Ким выбрал "диванный" ансамбль. Этот любимый среди знаменитостей диван трансформирует комнату по нескольким причинам.

Эффектный диван Кардашьян: смотрите на фото

Во-первых, форма с холмами и долинами добавляет визуального интереса в почти пустую комнату. Модульная форма ансамбля создает впечатление ландшафта в помещении. Части дивана можно переставлять, создавая различные конфигурации, что придает ощущение постоянной изменчивости пространства. Это является приятным контрастом к четким линиям камина и наклонного потолка.

Во-вторых, коммунальный характер дивана помогает побороть ощущение холода или отчуждения, которое иногда сопровождает минимализм. Дизайн дивана отсылает к тренду 70-х годов с так называемыми "разговорными ямами". Глядя на него, легко представить, как Ким и ее семья разлеглись на диване, общаясь. Это идеальное решение как для семейного отдыха, так и для вечеринок, поскольку способствует взаимодействию.

И наконец, диван Ким удачно вписывается в пространство благодаря цвету, который идеально дополняет ее серую гостиную. Вместо полной монохромности она выбрала две базовые цветовые гаммы – серый и белый – и использовала их в разных оттенках для оформления комнаты. Диван немного темнее ковра, что создает слаженный и элегантный вид. Серое и белое пространство является лучшим примером того, как минимализм может создавать элегантные интерьеры, похожие на арт-галереи