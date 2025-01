Прежде чем перейти к разбору влияния и популярности семейства, стоит вернуться к началу создания семьи, что стало катализатором будущих событий, пишет Show 24.

Семья Кардашян-Дженнер

Сначала Крис Дженнер вышла замуж за адвоката Роба Кардашяна. В браке родилось четверо детей: Кимберли, Кортни, Хлои и Роб. В 2003 году Роб, муж Крис, умер от рака. На тот момент женщина находилась уже во втором браке с Брюсом Дженнером, который был спортсменом. К слову, впоследствии мужчина сменил пол и теперь называется Кейтлин Дженнер.

Крис Дженнер и Брюс Дженнер (сегодня – Кейтлин Дженнер) в 2010 году / Фото Getty images

В этом союзе женщина родила еще двух детей – Кендалл и Кайли. Несмотря на то, что семья была состоятельной, популярность к ним не приходила. Все началось с того, что Ким дружила и сотрудничала с Пэрис Хилтон и Линдси Логан, что позволяло ей время от времени появляться на телевидении. Однако публика приковала свои взгляды к семье Кардашян после обнародования интимного видео Ким и ее парня Рэй Джея. В ролике было четко видно, как пара занимается сексом. Сначала знаменитость отрицала свою причастность к видео, но впоследствии изданию Metro призналась, что на кадрах действительно она.

Секс-видео Кардашян и Рэй Джея слили в сеть / Фото из открытых источников

Издание The Cut опубликовало заявление Рэй Джея, где мужчина заявил, что откровенный домашний фильм был частью плана Ким.

Я лишь принял участие в том, чтобы сделать ее популярной. Сыграл свою роль. Если вы сообразительные, то уже наверняка поняли это,

– сказал рэпер.

После этого еще долгое время были слухи, что это мама Кардашян уговорила снять дочь такое видео и "слить" его в сеть, чтобы привлечь большее внимание аудитории к их семье.

Сама же Ким отчаянно отрицала свою причастность к публикации.

Я не бедная и не отчаянная, поэтому никогда не стала бы продавать домашнее видео. Это оскорбило бы меня и мою семью. Я не нуждаюсь в деньгах. Я чувствую себя преданной, но не указываю пальцем,

– говорила знаменитость.

Реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians

В октябре 2007 года стартовало шоу о семье Кардашян. Несмотря на то, что первый выпуск получил немало критики, его посмотрели около 900 тысяч человек. В эфире проект продержался 14 лет и за это время вышло 20 сезонов. А количество просмотров одного эпизода пересекло отметку в несколько миллионов.

Обложка сезона шоу Keeping Up with the Kardashians / Фото amazon

Суть проекта заключалась в том, чтобы демонстрировать в целом повседневную жизнь семьи, которая включала ссоры, сплетни, бракосочетания, развод, приготовления пищи и тому подобное. Несмотря на успешность, часть аудитории была уверена, что это шоу – демонстрация упадка нации, а члены семьи не имеют никаких талантов.

Когда Ким начала встречаться с рэпером Канье Уэстом, то мужчина не просто изменил ее образ, но и пригласил в рекламную кампанию своего бренда Yeezy. Это решение стало катализатором, ведь продажи выросли, а Ким стала популярной в соцсетях.

Феномен семьи Кардашян

Первое, на что обратили внимание сестры Кардашян, были соцсети. Когда программы попали в широкий доступ, они были первыми, кто начал их "колонизировать", как инфлюенсеры.

Сегодня сотрудничество с брендами в соцсетях приносит большую прибыль каждому члену семьи. Если говорить о Ким, то она пошла еще дальше и выпустила собственные эмоджи, создала мобильную версию игры Kim Kardashian: Hollywood, а также не осталась в стороне собственного бренда одежды или косметики.

Однако, в карьере Ким, как бизнесвумен, случился громкий скандал. В 2018 году знаменитость представила очередную коллекцию ароматов под названием KKW Fragrance. Оказалось, что одна композиция называлась "Вибрации", а логотип к ней – ворованный. Компания Vibes Media подала на звезду в суд, где заявила, что она беспощадно украла идею логотипа с их флакона, который тоже называется "Вибрации". Фирма даже представила патент, который датируется 2012 годом. Тогда Кардашян удалила все фото с новым парфюмом из своих соцсетей.

Лого аромата Ким Кардашьян (слева) и лого другого бренда (справа) / Коллаж Show24

Впоследствии сотрудничество с брендами для семьи Кардашьян стало стилем жизни. Хлои однажды даже подтвердила, что "каждый эпизод нашего шоу – это 30-минутная реклама".

Каждая из сестер получает немалую прибыль от сотрудничества с брендами. Цена на совместные посты в соцсетях может стартовать от 500 тысяч долларов. Однако не стоит забывать о маме девушек, которая с детства воспитывала в них принцип того, что внешность поможет достичь успеха. Более того, ни для кого не секрет, что девушки прибегали к большому количеству пластических операций и косметических процедур, чтобы создать себе идеальный образ.

Кроме того, Крис Дженнер получает 10% от всех договоров, которые подписывают ее дочери. То есть, если вы покупаете какую-то продукцию Кардашян или как-то взаимодействуете с их контентом, будьте уверены, вы уже оплатили определенный процент прибыли для матери девушек.

Итак, изменение внешности, скандалы, подача себя на телевидении и в соцсетях, дружба со знаменитостями и эффектные образы – это те компоненты, которые не просто создали феномен семьи, но и продолжают его развивать.

Стоит уделить внимание и Кайли Дженнер. Девушка прибегала к косметическим процедурам, которые изменили ее внешний вид.

Кайли Дженнер в 2014 и 2024 годах / Фото Getty images

Светская львица основала собственный бренд Kylie Cosmetics, который сначала ориентировался на помады, а впоследствии расширил выбор косметических средств. В результате Кайли заработала состояние в сумме миллиард долларов, а в 2020 году Forbes добавил ее в список "100 самых богатых влиятельных женщин".

Интересный факт, что однажды Кайли опубликовала фотографию дочери, которая собрала, без преувеличения, рекордное количество лайков. На момент написания этой новости, на этом посте собрано 17 миллионов 805 тысяч 248 лайков.

Дочь Кайли Дженнер / Скриншот из инстаграма

Кендалл – одна из самых успешных и самых высокооплачиваемых моделей в мире. Интересно, что исполнительный директор Keeping Up with Kardashians Фарназ Фарджам объяснил, что в шоу редко показывали личную жизнь Кендалл, потому что у нее было одно правило. Девушка хотела минимум год находиться в отношениях с одним человеком, прежде чем показывать его публике.

Кендалл Дженнер / Фото Getty images

Хлои имеет собственный бренд одежды Good American, а Кортни предпочитает здоровый образ жизни и ведет онлайн-журнал Poosh. Единственный брат девушек – Роб, избегает публичности, однако ему и матери принадлежит часть бренда носков Arthur George.

Фигуры семьи Кардашян – это гуру в мире моделинга, бизнеса, моды и косметики. Крис, как глава семейства, идеально выстроила стратегию для детей, и продолжает делать это каждый день, чтобы их фамилия не исчезала из заголовков СМИ.

Кардашян и социальная политика

Однако не стоит забывать и о том, что существует вторая сторона медали, которая несет за собой негатив. Популярное семейство неоднократно обвиняли в том, что они злоупотребляют своим социальным статусом ради заработка, продавая некачественный товар. Также они получали порцию хейта за недостаточное освещение острых социальных вопросов, которые беспокоили публику.

Но время от времени Кардашьяны таки обращали свое внимание на такие темы, как контроль над огнестрельным оружием, угрозы, которые возникают на пути беспризорных женщин, а также особое внимание уделили истории с Брюсом Дженнером, который совершил трансгендерный переход.

Также сестры выделяют часть своей прибыли на благотворительность. Кортни выступает за безопасность косметики, Ким уделяет внимание реформе уголовного судопроизводства, а также поддерживает неправомерно осужденных людей, которые просят о помиловании.

Несмотря на то, что сегодня уже не выходят в эфиры шоу о семье Кардашян, это не нанесло им беды в финансовом плане, или теме популярности. Так или иначе, их состояние и уровень узнаваемости зависят от того, насколько ими интересуется публика. А сегодня этот процент довольно высокий.