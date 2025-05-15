Антитренд чи все ще стильно: дизайнери розповіли, чи вийшли з моди штори

Тренди в дизайні стрімко змінюються і багато домовласників часто хвилюються, що те, що вони вибрали для своєї домівки, вже не модне. Зокрема, це стосується і штор.

Дизайнери інтерʼєру поділилися, чи залишаються в моді штори. Про це пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

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Чи вийшли з моди штори

Дизайнери зазначають, що штори не вийшли з моди. Загалом вони виконують кілька важливих функцій в нашому інтер'єрі. Окрім очевидної практичності забезпечення приватності та контролю світла, штори додають простору текстури та затишку.

Найстильніші простори сьогодні демонструють відхід від важких, надмірно формальних драпіровок до легших, більш органічних виглядів. Сучасні тренди штор навмисно повсякденні, спокійно елегантні та глибоко пов’язані з атмосферою кімнати,

– каже дизайнер інтер'єрів Ніна Ліхтенштейн.

Канадський дизайнер інтер'єрів Аліхан Вельджі наголошує, що штори точно не застаріли. За словами експерта, іноді існує помилкова думка, що штори мають бути важкими, офіційними або старомодними, але сучасні стилі набагато вишуканіші, легкі та зручніші.

Справді, сьогодні тренди штор зосереджені на елегантному дизайні, продуманих текстурах та більш стриманому стилі, що допомагає їм виглядати сучасними. Одним із елементів, який може "виводити" штори з моди, є вибір матеріалу або сам стиль штор.

Фахівці зазначають, що доволі легко помилитися з вибором штор, які роблять ваш дім маленьким. "Важкі штори з вигадливими китицями, жакардовими візерунками або надмірно блискучим оздобленням, як правило, виглядають старомодними, якщо вся кімната навмисно не схиляється до традиційного стилю", – каже дизайнерка.



Дизайнери зазначають, що штори не вийшли з моди / Фото Unsplash (Minh Pham)

Водночас є деякі матеріали, які природно надають шторам позачасового або сучасного вигляду. Наприклад, лляні штори, які, за словами експерта, здаються бездоганно сучасними завдяки своїй легкій текстурі. Льон створює розслаблену, природну атмосферу, ідеальну для невимушених приміщень.

Дизайнер додає, що оксамитові штори також можуть мати чудовий вигляд, особливо в глибоких, насичених кольорах, зазначаючи, що "сучасний оксамит часто легший, без важкої підкладки чи вигадливої ​​обробки". Він додає насиченості та настрою, що ідеально підходить для вишуканих або драматичних кімнат.

Звичайно, не менш важливим при виборі штор є колір. Земляні тони, теплі нейтральні та приглушені кольори виглядають актуальними, тоді як яскраві тони коштовного каміння або надмірно узгоджені схеми штор "підібрані докупи" можуть здаватися як такими, що застрягли в минулому десятилітті, каже Ніна Ліхтенштейн.