Букет квітів у вазі з моркви: цей весняний декор для кухні розриває мережу

Новий флористично-овочевий тренд декору розриває мережу. Що повторити його, потрібно лише букет весняних квітів і пучок моркви.

Майстриня DIY-проєктів і реставраторка меблів Крістіна Клерікузіо нещодавно здобула популярність завдяки лайфхаку з весняним букетом з моркви, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

Дивіться також Відома американська підприємиця використала незвичну техніку для посадки квітів

Як зробити свій власний весняний букет з моркви

Щоб створити композицію, Клерікузіо просвердлила отвори в центрі кожної морквини, наповнила їх водою і вставила білі каали та рожеві ранункулюси прямо всередину. Майстриня спеціально обрала квіти з товстими стеблами, щоб створити враження, ніби з моркви ростуть не листки, а справжні квіти.

Клерікузіо використовувала моркву різних розмірів, щоб композиція виглядала пишною без обрізання стебел чи використання флористичної піни. У результаті вийшов яскравий, багатошаровий букет із незвичайною, але креативною весняною основою.

Як зробити букет з моркви: дивіться відео

Деякі користувачі висловили жаль з приводу того, що потрібно для цього букету змарнувати цілий пакет моркви. Вони запропонували замість використання справжніх овочів, зліпити штучні з глини.

Цей варіант дозволяє зберегти букет на довше – без ризику плісняви чи гниття.