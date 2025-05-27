Щоб оселя мала вишуканий і дорогий вигляд: 5 способів декорування простору за допомогою дзеркала

Дзеркала часто розглядаються як один із завершальних елементів, що покращує загальний дизайн кімнати. Існує чимало способів покращити зовнішній вигляд простору, прикрасивши його дзеркалами.

Про це пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

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Як декорувати оселю дзеркалами

Дзеркала роблять значний внесок у візуальну привабливість простору. Вони покращують використання природного світла і можуть слугувати виразним дизайнерським рішенням. Окрім практичного застосування у ванних кімнатах, дзеркала можуть бути ефективно використані по всьому будинку. Вони можуть покращити естетику різноманітних просторів, включаючи передпокої, вітальні, кухні тощо.

Для створення розслабленого образу можна притулити дзеркало в повний зріст до стіни в передпокої або коридорі. Дзеркала в повний зріст – чудовий вибір для цих приміщень, що надає можливість побачити своє відображення перед виходом з дому.

Декоративне дзеркало унікальної форми створює фокусну точку та додає простору об'єму,

– каже дизайнерка інтер'єрів з Лос-Анджелеса Джессіка Нікастро.

Оберіть скульптурні, органічні форми дзеркала. У нейтральній та сучасній вітальні декорування дзеркалом органічної форми врівноважує прямі лінії каміна та полиць, якщо вони є в кімнаті, створюючи заспокійливу, м'яку атмосферу.

Існує помилкова думка, що дзеркала призначені лише для відбиття світла, але якщо їх правильно використовувати, вони "формують ритм кімнати".



Можна вибрати нестандартної форми дзеркала / Фото Matt Gamble

Накладіть шар "дзеркало на дзеркало". Дизайнери кажуть, що можна не обмежуватися одним дзеркалом та посилити естетичну привабливість, наклавши дзеркало поверх іншого дзеркала для більшої глибини та об'єму.

Дизайнерка розповіла про проєкт, де у ванній кімнаті була дзеркальна стіна, яку вона потім оздобила меншим дзеркалом.

Декорування дзеркалами допомагає відбивати денне світло по кімнаті, а також може візуально збільшити простір, якщо розмістити їх біля вікон або дверей.

Замість того, щоб зупинити свій вибір на одному дзеркалі, можна створити колекцію з кількох дзеркал, яка нагадуватиме інсталяцію, особливо в компактних зонах, таких як куточки для відпочинку тощо. Такий підхід не лише сприяє створенню більш привабливої атмосфери, але й створює ілюзію більшого та світлішого простору.